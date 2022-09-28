Областной суд признал законным увольнение педагога за некорректные высказывания о спецоперации на Украине

Как сообщила пресс-служба областного суда, в судебном заседании было установлено, что в средней школе номер 6 на уроках по английскому языку учитель высказывала (навязывала) подросткам свою точку зрения, основанную на личном убеждении о том, что российская армия на территории Украины выступает в роли захватчика и совершает агрессивные действия; проводила аналогию с действиями немецких войск на территории СССР в годы Великой Отечественной войны; ставила под сомнение правильность проводимой государством спецоперации и демонстрировала видеоролик соответствующего содержания.

Администрация школы признала поступок учителя аморальным и несовместимым с продолжением педагогической деятельности.

Суд первой инстанции не усмотрел оснований для восстановления ее на работе.

С выводами суда первой инстанции согласилась судебная коллегия по гражданским делам Сахалинского областного суда.