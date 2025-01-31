Обломает ли «Металлург» зубы о «Кристалл»? Сахалинская  хоккейная команда встречается с дружиной из Новокузнецка

4 и 5 февраля в Южно-Сахалинске пройдут матчи первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 18 лет. На льду встретятся команды «Кристалл» (Южно-Сахалинск) и «Металлург» (Новокузнецк).

Эти игры станут частью важного события для наших спортсменов, а поддержка болельщиков поможет команде показать максимум возможностей.

Начало игр:

4 февраля в 18.00

5 февраля в 18.00

Адрес: Южно-Сахалинск, ул. А.М. Горького, 29.

Вход свободный.

Для тех, кто не сможет прийти, будет доступна прямая трансляция матчей в сообществе школы ВКонтакте: https://vk.com/crystall_sakhalin.

Спортшкола «Кристалл» приглашает жителей и гостей города поддержать нашу команду и стать частью хоккейного события!