Обломает ли «Металлург» зубы о «Кристалл»? Сахалинская  хоккейная команда встречается с дружиной из Новокузнецка

4 и 5 февраля в Южно-Сахалинске пройдут матчи первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юношей до 18 лет. На льду встретятся команды «Кристалл» (Южно-Сахалинск) и «Металлург» (Новокузнецк).
Эти игры станут частью важного события для наших спортсменов, а поддержка болельщиков поможет команде показать максимум возможностей.
Начало игр:
- 4 февраля в 18.00
- 5 февраля в 18.00
Адрес: Южно-Сахалинск, ул. А.М. Горького, 29.
Вход свободный.
Для тех, кто не сможет прийти, будет доступна прямая трансляция матчей в сообществе школы ВКонтакте: https://vk.com/crystall_sakhalin.
Спортшкола «Кристалл» приглашает жителей и гостей города поддержать нашу команду и стать частью хоккейного события!