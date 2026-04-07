Обломки вертолета «Robinson 44» убраны с пика Чехова

После вмешательства Сахалинской транспортной прокуратуры собственник вертолета очистил земли лесного фонда от обломков судна, потерпевшего крушение на пике Чехова.

Катастрофа вертолета «Robinson 44» произошла в феврале 2023 года.  На борту находились пилот и два пассажира — супружеская пара из Хабаровска, которая оставила в гостинице четырехлетнего сына с няней и отправилась на вертолетную прогулку. В результате крушения погибли пилот и мать ребенка, отец остался жив, но получил серьезные травмы.

Собственник  вертолета — ООО «Бриллиант» — длительное время не  убирал части транспортного средства с земель лесного фонда.

Прокурор внес руководителю компании представление, по результатам рассмотрения которого действенных мер к устранению нарушений не принято.

Тогда  Сахалинский транспортный прокурор обратился в суд с иском о возложении на владельца судна обязанности очистить лесной участок от отходов.

Требования прокурора удовлетворены. При надзорном сопровождении прокуратуры решение суда исполнено, лесной массив освобожден от обломков.

