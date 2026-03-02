Вторник, 3 марта, 2026
Обман пожилой пары предотвратили охинские полицейские

Прилетевшую в Оху из Хабаровска 18-летнюю гражданку задержали на месте преступления. Сахалинские полицейские провели целую операцию по выявлению пособников телефонных мошенников, на удочку которых попала пожилая супружеская пара.

Как сообщили в областном УВД, правоохранителям поступили сведения о возможном прибытии в Оху курьера мошенников, однако его личность была неизвестна. Полицейские проверили пассажиров авиарейса из Хабаровска, не имеющих сахалинской прописки.

Так в поле зрения оперативников попала девушка, которая постоянно разговаривала по телефону. Установив за ней наблюдение, сотрудники полиции проследовали за молодой особой до дома, из подъезда которого на встречу гостье вышли пожилые люди и ей передали пакет. В этот момент полицейские задержали гражданку и доставили её в отдел полиции для разбирательства.

Уроженка пгт Пограничный Приморского края пояснила, что нашла подработку в мессенджере: по указанию куратора она прибыла в Оху, чтобы получить от местных жителей крупную сумму и доставить её в Хабаровск для передачи другому посреднику.

Потерпевшие – супруги 75 и 70 лет – рассказали, что в конце февраля им позвонили неизвестные, выдававшие себя за сотрудников ФСБ. Они убедили пенсионеров, будто мошенники, завладев их персональными данными, пытаются оформить на них кредиты. Звонившие уговорили пожилых людей для защиты сбережений снять все накопления – около 8 млн рублей – и передать их инкассатору. Тот переведёт деньги на безопасный счёт.

Следователем ОМВД России «Охинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. А юной посыльной аферистов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы, проверяют причастность задержанной к аналогичным эпизодам мошеничества. А миллионы возвращены законным владельцам.

