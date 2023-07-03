Обман в магазине

В номере «Советского Сахалина» от 14 марта опубликована заметка «Самый вкусный шоколад» о взаимоотношениях покупателей и продавцов.

Там обсчитали, тут обманули… А почему мы, покупатели, так вот просто все прощаем, не требуем, не жалуемся?

Многие попросту не замечают незначительных обсчетов, невнимательны, заняты совсем другими заботами-хлопотами. Нередко можно видеть, как покупатель при оплате покупки у кассы увлеченно о чем-то разговаривает по телефону, на монитор не смотрит. Нечестному продавцу вовсе не обязательно быть психологом, чтобы определить по внешнему виду и поведению свою потенциальную «жертву». Многие покупатели чеки за покупку не только булки хлеба, но и чего подороже не сохраняют – оплатили покупку не глядя и ушли по делам. А как потом доказать обман?

Во многих розничных торговых точках намеренно или просто по разгильдяйству продавцов создается отличная почва для мухлежа с ценниками. Вот длинный стеллаж, заваленный упаковками с разнообразной рыбной продукцией. Множество ценников с мелким текстом прикреплено в нижнем ряду, чуть ли не на уровне пола. Для того чтобы их изучить, да еще и сопоставить с данными на выбранном пакете, нужно становиться на корточки. И не факт, что среди прочих найдется соответствующий выбранному продукту. На упаковках цена не указана…

Немало случаев, когда ценник на витрине показывает цифру, не соответствующую той, которая высветится на кассе. Зачастую ошибки и накладки почему-то в пользу продавца, а не покупателя. Закономерность, однако!

Раньше в магазине в обязательном порядке на видном месте находилась книга отзывов (жалоб) и предложений, причем администрация должна была позаботиться даже о столике, стуле и ручке. Нынче это обязательное требование упразднено. Точнее, оставили на усмотрение руководства самой торговой точки.

Не поторопились ли с таким решением? Всегда ли смогут пожилые покупатели, и не очень пожилые, выходить в интернет, находить контакты надзорных ведомств, составлять петицию в электронном виде?

В некоторых случаях удается добиться справедливости без выхода на надзорные органы. Пример из собственного опыта. В обувном магазине меня заверили, что зимние полуботинки с нескользящей подошвой. Но на морозе подошва «задубела» и нещадно скользила. Пришлось вернуться в магазин и потребовать замену либо возврата денег. Не сразу, но деньги вернули.

Другой случай – выбираем холодильник. Фотографирую понравившуюся модель. На несколько минут отвлекся, сотрудник торговой точки закрепил на холодильнике уже другой ценник. Естественно, с большей цифрой. И на этот раз правоту удалось доказать.

Степан СЧЕТОВОДОВ, г. Южно-Сахалинск.

P. S.

В отделе защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора подтвердили, что с 1 января 2021 года по всей стране отменено обязательное использование книги отзывов (жалоб) и предложений в предприятиях розничной торговли. В случаях, когда покупатель сталкивается с нарушениями правил торговли, первым делом нужно обратиться в администрацию магазина. Если она не готова вас выслушать и оперативно решить вопрос, обращайтесь напрямую в территориальные подразделения Роспотребнадзора по месту жительства. В управлении действует горячая линия по защите прав потребителей по телефону в Южно-Сахалинске (4242) 495-282.