Обманчив и коварен. Новый штамм «короны» не так безопасен, как кажется

Он может напомнить о себе осложнениями. Его жертвами у нас становится все больше людей преклонного возраста.

В начале нынешнего года к уже известным штаммам ковид-19 добавился новый – омикрон. Пик заболеваемости им пришелся на середину февраля, сейчас наблюдается спад, говорят медики. Анализируя истории больных за прошедшие 2,5 месяца, они пришли к выводу, что во многом этот вирус напоминает обычную простуду. Без лабораторного подтверждения трудно отличить – заболел ли человек новой разновидностью «короны» или же подхватил обычную сезонную вирусную инфекцию.

О том, каких еще сюрпризов можно ждать от омикрона, наша беседа с главным внештатным инфек­ционистом области Оксаной Солониной.

– Оксана Викторовна, новоявленный штамм опаснее предыдущего вируса?

– Последний штамм ковида опасен тем, что способен поразить гораздо большее количество людей за меньшее время. Достаточно недолго побыть в одном помещении без маски с носителем омикрона и можно тоже его, что называется, поймать.

Но при этом уменьшилась тяжесть течения. Симптомы схожи с простудой или респираторной вирусной инфекцией – кашель, боль в горле, заложенность носа, температура, ломота в суставах. Легкие поражаются незначительно или не поражаются вообще.

Проявиться болезнь может через 3 – 7 дней. Редко диагностируется пневмония, но и здесь вирус затрагивает легкие процентов на 5 – 25, где-то на десятый день. Для сравнения – предыдущая разновидность ковида дельта вызывала поражение до 100 процентов в течение 5 дней от начала недуга. Но заразность этого штамма была менее высокой. Вот и получается – омикроном заразиться проще, но течение будет слабым, дельтой – реже, но состояние будет гораздо хуже. Если не сделана прививка.

Поэтому с начала года количество нуждающихся в госпитализации не уменьшалось, ведь больных было в десятки раз больше, чем в начале прошлого, 2021-го. Зимой разворачивали дополнительные койки почти во всех районных больницах, на ковид работала и южно-сахалинская горбольница имени Анкудинова. Почти полностью были заняты места в ковидных госпиталях Долинска и Корсакова, потому что омикрон выявляли при лечении других болезней.

В то же время, поскольку течение его легкое, люди часто переносили недуг дома, лечились амбулаторно.

– В течение зимы в интернете периодически звучали предупреждения: грипп в этом осенне-зимнем сезоне может отличаться особенно тяжелым течением. Опасения врачей вызывали одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции. Они подтвердились?

– Картина течения того же гриппа в принципе не отличалось от других лет. И для нас это хороший знак, потому что омикрон и другие разновидности ковида переходят в разряд обычной респираторной инфекции. Такие мнения в среде ученых звучат все чаще. Возможно, так и будет через несколько лет.

– А опасные штаммы, вызывающие поражение легких, получается, исчезнут?

– Нет. Просто вероятность заразиться ими будет выше в холодное время года. Зная это, легче будет предотвращать массовые заболевания при помощи вакцинации.

– Может сложиться представление, что с приходом омикрона медикам стало легче работать: ведь штамм этот не несет такой опасности, как преды­дущие варианты ковид-19.

– Это заблуждение. Надо понимать, что с начала года пришлось, что называется, увеличить обороты из-за высокой заразности новоявленного омикрона. Больных-то стало больше, пусть даже недуг легче протекает. Поэтому и вышел приказ, чтобы пациент с симптомами ОРВИ через сервис 1-300 мог получить консультацию врача дистанционно. Понятное дело, если он видит, что состояние человека внушает опасение, медики придут к нему на дом, при необходимости сделают анализ, принесут лекарства.

Телемедицинские консультации начались с января, и сейчас мы видим, что эта мера позволила нам пережить омикрон без больших потерь.

– Сейчас прививки от ковида стали делать и детям. У родителей это вызывает тревогу. Хотелось бы знать, насколько она обоснована?

– Свойства вируса таковы, что он постепенно может переходить к населению, которое по каким-то причинам не прививалось. Потому что вирус, встречая сопротивление в организме после укола, ищет точку приложения и находит его среди тех, кто не привит, где нет иммунитета. Это, можно сказать, аксиома.

Такая же схема и с ковид-19. Сначала болели люди старшего возраста. Детей, вроде бы, недуг обходил стороной, но мы понимали, что это временно. Неслучайно сейчас с появлением омикрона все чаще среди заболевших встречаются несовершеннолетние, от ясельного возраста до выпускных классов. Дети – самая уязвимая категория, тут сказываются и физиологические особенности организма, и склонность к заболеваниям верхних дыхательных путей. Поэтому детская вакцина «Спутник-М» может поставить надежный барьер. Вакцинация как и у взрослых бесплатная, нужно только письменное согласие родителей. В целом можно сказать – когда ситуация придет в норму, прививки от коронавирусной инфекции станут так же обычны, как и уколы от гриппа.

– Многие опасаются, что вакцина для детей раньше не применялась, поэтому боятся побочных эффектов.

– Вакцина же прошла все испытания, ее создали на основе «Спутника V». Препарат также двухкомпонентный, прививку нужно делать с интервалом в 21 день. Кстати, в числе первых, кто привел своих детей на вакцинацию, были медицинские работники.

– Если человек привит и подхватил омикрон, течение заболевания будет легче, чем у непривитого?

– Безусловно. Может не быть температуры. Просто заложенность носа, легкий насморк. На сегодня мы фиксируем снижение как заболеваемости, так и уровня госпитализации по причине коронавируса. В районах и больнице имени Анкудинова убрали ковидные койки.

– Значит ли это, что сейчас можно не торопиться с прививками?

– Нет, ни в коем случае. Как я уже говорила, опасные штаммы ковид-19 никуда не делись. Надо помнить о ряде хронических заболеваний, для которых даже банальная респираторная инфекция может быть фатальна. Поэтому опасность коронавируса вообще и омикрона в частности преуменьшать не стоит. Более того, хочу сказать, что вакцинация и ревакцинация нужна сейчас как никогда раньше.

– Почему?

– Потому что именно омикрон стал пробивать защиту как у переболевших ранее, так и у вакцинированных. Соответственно, к новой волне заболеваемости (а она обязательно будет, такова природа вирусных заболеваний) надо быть готовыми. Знаете, очень больно видеть, как болеют люди преклонного возраста, для которых омикрон так же страшен и беспощаден, как и предыдущие штаммы. А этот контингент, как показывает наша практика, сегодня либо не привит, либо получал вакцину 6 – 12 месяцев назад и сроки ревакцинации пропустил. Островитяне именно этого возраста чаще всего попадают в статистику смертности от омикрона. Аналогичная картина по нашей стране и миру.

Поэтому призываю пройти диспансеризацию всех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Ведь осложнения и тяжелые нарушения здоровья могут быть причиной смерти в течение года после заболевания.

Беседовал Евгений АВЕРИН.