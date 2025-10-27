Обновление транспортной инфраструктуры Сахалина получает масштабную поддержку в Москве

Речь идёт о строительстве западного объезда Южно-Сахалинска, расширении Корсаковской трассы, модернизации Корсаковского порта.

Убираем узкие места

Это ключевые объекты транспортной инфраструктуры, о них губернатор области Валерий Лимаренко вёл речь на встречах в Москве с федеральными министрами.

По корсаковской магистрали движется значительная часть потока грузов и пассажиров в южной части острова. Она давно уже нуждается в модернизации. В этом году завершается расширение регионального участка проспекта Мира на выезде из областного центра в сторону Корсакова. В следующем году запланированы работы по переводу проезжей части на участке от базы «Восток» до Корсакова на движение в четыре полосы, там появится барьерное ограждение. Это поможет предотвратить выезд автотранспорта на встречную полосу и существенно снизит уровень аварийности.

Также позволит снизить уровень аварийности подключение федеральных структур к строительству западного объезда Южно-Сахалинска. В Москве глава области достиг принципиальной договорённости о продолжении второго и третьего этапа строительства этого объекта силами Федерального дорожного агентства. Первый участок новой магистрали протяжённостью свыше 8 км введут в строй уже в 2026 году, его возводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Значимость новой трассы в том, что она соединит три ключевые автотрассы федерального значения Южно-Сахалинск – Корсаков, Южно-Сахалинск – Холмск и Южно-Сахалинск – Оха. Соответственно, это позволит разгрузить островную столицу от значительной части грузового транспорта, улучшить экологическую обстановку. Общая протяжённость участка обхода составляет 23,7 км.

Кроме того, областные власти совместно с Росавтодором приняли решение максимально ускорить ликвидацию грунтовых разрывов на федеральной трассе Южно-Сахалинск – Оха. Наибольший объём работ будет выполнен в 2026 году. Заключены государственные контракты на капитальный ремонт этой важной для Сахалина дороги на отрезке с 665-го по 705-й км – там заменят переходный тип покрытия на асфальтобетон. Завершение работ по проекту намечено на 2026 – 2027 гг.

В числе важных проектов региона – капитальный ремонт участков трасс Южно-Сахалинск – Холмск, Невельск – Томари – аэропорт Шахтёрск. На холмской трассе, в частности, намечено ликвидировать деформацию и повреждения земляного полотна на проблемном участке с 86-го до 88-го км. Кроме того, планируется восстановить водоотведение. Сейчас на этом объекте проводятся подготовительные работы, ввод его в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

На встрече с руководством Росавтодора рассмотрен также важный вопрос синхронизации с Федеральным дорожным агентством работ по ямочному ремонту. Регионом принято решение, что в южной части острова ямочный ремонт завершается до 1 июня, а на всей территории Сахалина и Курил – до 1 июля. Федеральным партнёрам необходимо придерживаться таких подходов и выполнять дорожные работы в обозначенные сроки. В этом вопросе стороны достигли понимания.

Глава Росавтодора Роман Новиков отметил качественную совместную работу по снижению основных показателей аварийности в нашем регионе.

По итогам девяти месяцев 2025 года на федеральных автодорогах острова общее количество ДТП снизилось на 26 %, пострадавших в них – на 17 %, а погибших – на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Корсаковская глубина

Окончательно утвердили в Москве планы по другому важному объекту транспортной инфраструктуры – Корсаковскому морскому порту. Валерий Лимаренко обсудил реализацию в этой гавани проекта «Логистический технопарк» на совещаниях с министром транспорта РФ Андреем Никитиным и министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Сам проект технопарка представляет собой комплексный план по реконструкции существующих и строительству новых объектов в порту. Его модернизация стартовала в 2024 году, сейчас идёт реконструкция причальных сооружений «Нацрыбресурсов».

– Мы договорились с правительством страны приступить к модернизации южной части морской гавани. Обсудили синхронизацию дно­углубительных работ с реконструкцией причальных сооружений, что позволит максимально эффективно реализовать все этапы проекта, – отметил Валерий Лимаренко. – Приняли необходимые решения и с будущего года начинаем проводить согласованные работы.

Он также рассказал, что в 2026 году в Корсакове стартует модернизация инфраструктуры «Росморпорта». На первом этапе намечена реконструкция причалов южного пирса и строительство волнозащитного мола. Это позволит увеличить пропускную способность причалов для перевалки грузов, в том числе за счёт расширения площади производственных и складских территорий, а также защитить акваторию южного погрузочного района морского порта от разрушения волнами. Вторым этапом запланированы дноуглубительные работы в акватории и фарватере, необходимые для приёма крупных судов, третий этап – реконструкция автодорожного моста и берегоукрепление.

– Реализация проекта «Логистический технопарк» позволит не только увеличить грузооборот порта Корсаков, но и сделает более значимой его роль в транспортной системе Дальнего Востока, – подчёркивает губернатор.

Навстречу кадровым потребностям

Реализация всех этих проектов требует квалифицированных кадров и, соответственно, подъёма на новый уровень высшего образования на Сахалине. Для этого у нас есть неплохой задел.

На базе СахГУ создаётся кампус СахалинТех, и уже сегодня вуз ориентируется на подготовку специалистов по заказам предприятий, работающих в приоритетных отраслях региональной экономики. Это прежде всего энергетика, нефтегазовый комплекс, информационные технологии, строительство, экономика Мирового океана, транспорт и логистика. Весьма существенно, что в нынешнем году в островном университете был большой конкурс, туда активно подавали документы и абитуриенты из других регионов.

Это закономерно – в СахГУ создаются все условия для размещения и обучения студентов. Современный студенческий городок будет сдан до конца текущего года. В следующем войдёт в строй научно-образовательный центр. Вуз участвует в федеральной программе «Приоритет-2030». Работает передовая инженерная школа. Недавно руководство «Газпрома» решило сделать университет опорным вузом компании. Всё это создаёт хороший задел для качественной подготовки специалистов и их гарантированного трудоустройства. В связи с этим возникла необходимость увеличить на следующий год контрольные цифры приёма до 1500 человек.

Чтобы помочь молодым жителям области, которые хотят получить образование, но сталкиваются с финансовыми трудностями, правительство региона ввело новую меру поддержки. Теперь первокурсникам местных вузов компенсируют половину стоимости обучения на платной основе.

Обо всём этом шла речь на встрече Валерия Лимаренко с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

– Каждый год у нас количество мест в вузе возрастает примерно на 25 процентов. Предполагается, что с вводом в строй кампуса СахалинТех число абитуриентов достигнет 4 тысяч человек, – подчеркнул губернатор области. – Региональная экономика нуждается в высококвалифицированных специалистах, и вуз должен их готовить.

Ещё одним шагом в этом направлении станет престижное мероприятие – Международная выставка юных изобретателей, она состоится на Сахалине в августе 2026 года. Наш остров избрали местом проведения при голосовании в Осаке единогласно. Сахалинцам, несомненно, будет что показать. Ведь у нас создана система выявления и дополнительного обучения юных талантов. В школах действуют «Точки роста», открыты «Кванториумы». Дети изучают робототехнику и беспилотные системы. Международный конкурс юных изобретателей вдохновит юных сахалинцев на новые разработки и даст им возможность достойно конкурировать с командами из других регионов России и из-за рубежа.

Антон СМОЛЯКОВ.

По теме: