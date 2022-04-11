Обновленное «меню» для проезда. Пассажирам южно-сахалинских автобусов обещают изменения

Касаются они коррек­тировки автобусных маршрутов, нововведений на улично-дорожной сети, обновления транспорта, а также системы организации перевозок и оплаты за проезд.

Найден Стимул

В мэрии даже называют точную дату – 15 августа. О том, что должно произойти, рассказали на пресс-конференции вице-мэр Виталий Данилов, заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов и руководитель АНО «Центр развития городской среды» Василий Вишневский.

Нововведения можно расположить в порядке их значимости для пассажира. Первой в этом списке стоит назвать реформу системы управления всеми пассажирскими перевозками.

Она, по мнению городских властей, должна сблизить интересы пассажиров (люди не хотят изнывать в ожидании нужного маршрута) и транспортных компаний (они желают получить от работы на линии достойную прибыль). Суть изменений, как объяснил вице-мэр, такова: доход перевозчика будет рассчитываться на основе пассажиро-километров, то есть пройденного по маршруту расстояния. Чем больше проехал – тем больше заработал.

Это и есть стимул к тому, чтобы ездить по графику, не сходить с маршрута раньше времени оттого, что пассажиров всего 2 – 3 человека, а билетов продано более чем достаточно. Мэрия надеется, что после этого меньше будет жалоб на отсутствие автобусов в вечернее время.

Займется организацией процесса и контролем за его исполнением новая структура – Единый оператор перевозок.

Больше и дешевле

Параллельно грядут перемены в системе оплаты проезда. Она будет строиться по принципу – чем больше поездок, тем меньше стоимость. Власти делают ставку на безналичные расчеты и обещают, что они будут выгоднее, чем езда за наличные.

– Наши специалисты разработали «тарифное меню» – это гибкая система оплаты на городском транспорте, – пояснил Виталий Данилов. – Суть его в том, что если человек в течение получаса пересаживается с одного маршрута на другой, то плата за вторую поездку взиматься не будет.

Параллельно планируется запустить новое приложение для работы пассажирского транспорта. Как рассказал Александр Попов, оно позволит не только отследить находящиеся на линии автобусы, но и пополнить проездной билет. Та же программа уведомит о временных изменениях схем движения из-за ремонтов дорог и пр.

Обновление с ускорением

Власти также обещают обновление подвижного состава. В этом году в город придет 125 новых автобусов – 111 машин средней, 6 – малой и 8 – большой вместимости. Они заменят практически половину техники, работающей в среднем по 7 лет. Статистика говорит, что в областной столице каждый день порядка 30 – 40 автобусов находится в ремонте. В конечном итоге это отражается на пассажирах – транспорта на линии выходит меньше, увеличивается время ожидания автобусов и пр.

– Первая партия, 90 единиц, придет к нам в августе, остальные 35 – к 1 октября, – пояснил вице-мэр. – Все приобретения – 2020 – 2021 годов выпуска, с кондиционерами. Полную замену общественного транспорта планируем провести в течение двух-трех лет, в том числе намереваемся закупить несколько электробусов. В этом году их будет немного, основные поставки намечены на 2023 – 2024 годы.

Не меньшее значение, чем техническое состояние общественного транспорта, имеет скорость его передвижения. Сейчас она оставляет желать лучшего, особенно в утренние и вечерние часы пик, при проведении дорожного ремонта. Поэтому в нынешнем году продолжится эксперимент с выделенными под общественный транспорт полосами, начатый год назад.

Исследования показали: Южно-Сахалинску необходимо порядка 17 км «выделенок», чтобы повысить эффективность перевозок внутри города. Но делать это надо с учетом интересов других участников движения, сохранив пропускную способность перекрестков. Поэтому в нынешнем году будет обустроена примерно половина от всей необходимой длины автобусных полос.

В первую очередь такая полоса появится на участке улицы Ленина (от Сахалинской до Пуркаева) и на улице Сахалинской (отрезок от Холмского шоссе до Ленина), поведал директор АНО «Центр развития городской среды» Василий Вишневский. «Выделенки» создадут за счет переразметки проезжей части.

– Приоритет проезда перекрестков планируется обеспечивать с помощью шлюзовой системы организации движения, которая позволяет сохранить пропускную способность для водителей личного транспорта, – пояснил он. – Таким образом движение будет сбалансировано для всех его участников.

Маршруты оптимизации

Изменения ждут и городские маршруты. Сейчас их 43, и некоторые дублируют друг друга. Поэтому намечена оптимизация, в результате которой останется 39 маршрутов.

– Но это не значит, что с каких-то направлений транспорт уйдет, – разъяснил Виталий Данилов. Наоборот – он охватит некоторые места, где его не было. Это, в частности, участки улиц Украинской, Железнодорожной, Хабаровской, Детской. Число автобусных остановок станет больше, добавятся порядка 70. Поменяется их расположение, потому что кое-где расстояние между ними больше 1,5 км, что не оптимально.

Ожидание момента

В оставшиеся месяцы город начнет строительство нового автобусного парка, а также отшлифует организационные моменты в системах управления движением транспорта, оплаты проезда в нем и пр. Еще до начала лета предстоит сформировать список будущих перевозчиков, прошедших конкурсный отбор.

Все перечисленное – составные части идущей в областной столице реформы общественного транспорта. Южно-Сахалинск в пилотном режиме вошел в профильную программу, которую курирует корпорация ВЭБ.рф. Соответствующее соглашение с ней подписал губернатор региона Валерий Лимаренко. Это позволяет использовать механизмы лизинга и концессии для приобретения новых автобусов.

Федеральные эксперты при участии минтранса РФ провели мониторинг пассажирских перевозок в городе.

В прошлом году мэрия заказала научную работу по этой теме. Ее выполнила компания «Центр экономики инфраструктуры», выигравшая объявленный конкурс. Остается ждать практического воплощения полученных рекомендаций. Власти убеждены, что нынешний год станет знаковым для общественного транспорта Южно-Сахалинска и порадует его пассажиров.

Владимир ПАВЛОВ.

Справка

Приобретение электробусов планируется по концессионному соглашению. Правительство области подготовило заявку в правительство РФ на выделение инфраструктурного бюджетного кредита для этих целей.

Другая часть финансирования – льготный кредит концессионеру от корпорации ВЭБ.рф. Затраты на этот транспорт будут выше, чем на привычные автобусы, но администрация города обещает, что на тарифе это не скажется.

Кстати

Для увеличения пропускной способности несколько перекрестков областного центра планируется оснастить адаптивными светофорами. Они с помощью специальных устройств подстраиваются под поток транспорта и в соответствии с этим дают приоритет в проезде. Установить такие системы намереваются на перекрестках улиц Железнодорожной, Вокзальной, Ленина и Амурской.