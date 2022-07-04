Обновленные дворы

В четырех дворах в Ногликах завершаются ремонтные работы по феде­ральному проекту «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Проект реализуется впервые. Его инициатор вице-премьер – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев.

К ремонту придомовых территорий приступили в начале июня.

Сегодня техническая готовность объектов – 70 – 80 %. Уже проведены земляные работы, установлены бордюрные камни, тротуарная плитка, смонтированы детские площадки.

–Каждый раз, посещая муниципальные образования, мы проверяем ход ремонтных работ во дворах и скверах. Наши специалисты обеспечивают контроль за выполнением всех этапов благоустройства, – отметила министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.