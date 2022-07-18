В Долинске завершилось обустройство объездной дороги в Быков

Теперь по ней транспорт ходит, минуя аварийный мост. Еще раньше на этом участке обустроили полноценный переезд через пути, приняли объект в эксплуатацию.

Буквально на днях завершили асфальтирование трехкилометрового участка. По нему, как сообщили в мэрии, удобнее будет добираться в село, минуя центр Долинска.

Пока через мост ездит только легкая техника. Но совсем скоро его закроют окончательно, начнется полная реконструкция. Продлится она до октября 2023 года. Новый путепровод и объездная дорога будут действовать параллельно.

Напомним, на мосту (в районе его называют Горбатым) в самом начале лета лопнула одна бетонная плита, пришлось перекрывать движение, чтобы заменить поврежденный участок. Потом ограничили скорость, запретив проезд большим автобусам и транспорту грузоподъемностью больше 3,5 тонн.

На время обустройства постоянного переезда через рельсы на объезде сделали временное сооружение со шлагбаумом, на нем дежурил работник магистрали.

Как информировали в долинской администрации, автобус из Долинска в Быков и обратно будет ездить только по объездной дороге. Это плюс. Минус в том, что протяженность маршрута вырастет, соответственно, увеличится и стоимость проезда.

Владимир ПАВЛОВ.