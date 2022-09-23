Обратный отсчет перед запуском. До начала отопительного сезона остается совсем немного времени

В районах заканчивают испытания и ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения. По сведениям государственной жилищной инспекции области, в целом готовность этих систем составляет более 95%.

От этого показателя еще отстает Итуруп. Но до начала сезона положение обещают выправить.

На аналогичном уровне – получение паспортов готовности многоквартирных домов (это своего рода аналог свидетельства о пройденном техосмотре автомобиля). Эти документы после проведения испытаний получили более 90% многоквартирных домов. В отстающих по этому показателю в первой половине сентября были Невельск, Холмск и Углегорск, пояснил руководитель ГЖИ Константин Истомин.

Как правило, отопительный сезон начинается до 1 октября на северных Курилах, в Охе и Ногликах. В эти районы выехало руководство инспекции. Вместе с прокуратурой будут проверять подготовку к отопительному сезону, получение паспортов готовности. Одним словом, это та ситуация, когда лучше один раз увидеть, чтобы оперативно помочь в устранении возникающих проблем. Командированные из областного центра намереваются также провести прием населения.

При капитальном ремонте общедомового имущества во многих квартирах были установлены новые системы отопления. Иногда у людей это вызывает непонимание.

По словам Константина Истомина, нередко люди из таких прошедших капремонт домов жалуются на то, что батареи не пышут жаром, и делают вывод: топят плохо.

– При этом никто не обращает внимание на градусник, который показывает температуру в квартирах, – поясняет руководитель жилищной инспекции. – Людей удивляет, что все в пределах нормы. То есть температура в угловых помещениях не ниже плюс 20, в расположенных по центру – не ниже плюс 18. А батареи при этом не обжигают, оттого что новые системы обогрева действуют по-другому. Говоря упрощенно, они реагируют на температуру наружного воздуха и, отталкиваясь от нее, устанавливают нужную температуру в помещении. С новыми системами батареи могут не обжигать руки, но давать нужную температуру. Ну и хозяевам квартир надо понимать, что платят они именно за нее, а не за раскаленные радиаторы.

Подобные обновления заставляют корректировать свои знания не только жильцов, но и коммунальщиков. Вот характерный пример.

В прошедший отопительный сезон в жилинспекцию обратилась жительница: после капремонта не было тепла по стояку на трех этажах. Вода, как выяснили работники управляющей компании, не циркулировала так, как надо. Причину смогли найти не сразу, система ведь была новая. А люди вынужденно мерзли. Поэтому повышение квалификации персонала управляющих компаний – насущная необходимость.

Антон СМОЛЯКОВ.

Возьмите на заметку

Для поддержания комфортной температуры в отапливаемых квартирах коммунальщики советуют не сушить там белье (повышается влажность) и не заставлять стены большой мебелью (это приводит к их запотеванию и тоже повышает влажность), не закрывать вентиляционные отверстия в стенах.

P.S.

С нынешней недели отопительный сезон начался в Охе. Для удобства жителей запуск домов начали в прошлые выходные, когда большинство людей находилось дома. Еще раньше к отоплению подключили учреждения образования, культуры и спорта.