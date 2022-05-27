Обронила перышко жар-птица

Пусть вас не введет в заблуждение название этой песни – «Фламинго». Казалось бы, какое отношение к нашим островам имеет красивая птица, названная восьмым чудом света? Она здесь не гнездится да и мимо Сахалина и Курил не пролетает…

Но журналист газеты «Советский Сахалин» Ярослав Сафонов знает, о чем пишет. И не только в редакционных материалах, но и в стихах. Однажды эффектные краски восхода солнца над водной гладью вызвали у него вот такую ассоциацию:

Небывалый рассвет

пораскинулся над Сахалином.

Добрый знак этот свет,

будто в мире проснулось добро.

Прилетела в наш край

небывалая птица фламинго

И в озерные воды свое

обронила перо.

Спасибо, фламинго,

за добрые вести,

За яркие краски,

за новые песни.

Надежды и чуда нам так

не хватало!

Ты перышком розовым путь

указала…

Стихотворный текст в песенный превратил создатель и руководитель южно-сахалинского экологического центра «Родник» Михаил Зацаринный. Так появилась нежная мелодия в единой стилистике с поэтическим образом сказочно красивой птицы.

Партитуру для многоголосного ансамблевого исполнения расписал заслуженный педагог Сахалинской области Юлий Скалецкий. Звукозапись и обработку песни выполнил звукорежиссер Александр Захаров. Он же привнес в нее нотку экзотичности, дополнив звучание гитары ритмическим рисунком маракасов. Ведь такие латино­американские погремушки издревле звучат на том далеком континенте, который облюбовали фламинго.

Впервые музыкальная композиция прозвучала в сентябре 2006 года в исполнении участников группы авторской песни «Варианты»: Михаила Зацаринного, Лады Мильченко и Евгении Доронькиной. Это была своего рода презентация. Позже коллективную творческую работу жюри областного фестиваля «Песня Сахалину» отметило дипломом.

В рамках проекта «Экология души» (его инициировал «Родник») был записан музыкальный альбом «В двух шагах от весны». В него вошли 19 разножанровых песен на стихи Ярослава Сафонова, в том числе и «Фламинго». Автор сопроводил ее серией акварелей.

За последние шестнадцать лет много воды утекло. Оборвалась жизнь Михаила Зацаринного, изменился состав группы «Варианты». Она вошла в творческое объединение сахалинских бардов «АПОстров». Но на музыкальных вечерах, встречах со слушателями, в поездках по Сахалину, как и прежде, звучит песня «Фламинго». Настраивает аудиторию на восприятие красоты Сахалина, розовым перышком рассветного облака указывая путь к добру и надежде.

Людмила Степанец.