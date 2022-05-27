Обронила перышко жар-птица

Пусть вас не введет в заблуждение название этой песни – «Фламинго». Казалось бы, какое отношение к нашим островам имеет красивая птица, названная восьмым чудом света? Она здесь не гнездится да и мимо Сахалина и Курил не пролетает…
Но журналист газеты «Советский Сахалин» Ярослав Сафонов знает, о чем пишет. И не только в редакционных материалах, но и в стихах. Однажды эффектные краски восхода солнца над водной гладью вызвали у него вот такую ассоциацию:
Небывалый рассвет
пораскинулся над Сахалином.
Добрый знак этот свет,
будто в мире проснулось добро.
Прилетела в наш край
небывалая птица фламинго
И в озерные воды свое
обронила перо.
Спасибо, фламинго,
за добрые вести,
За яркие краски,
за новые песни.
Надежды и чуда нам так
не хватало!
Ты перышком розовым путь
указала…
Стихотворный текст в песенный превратил создатель и руководитель южно-сахалинского экологического центра «Родник» Михаил Зацаринный. Так появилась нежная мелодия в единой стилистике с поэтическим образом сказочно красивой птицы.
Партитуру для многоголосного ансамблевого исполнения расписал заслуженный педагог Сахалинской области Юлий Скалецкий. Звукозапись и обработку песни выполнил звукорежиссер Александр Захаров. Он же привнес в нее нотку экзотичности, дополнив звучание гитары ритмическим рисунком маракасов. Ведь такие латиноамериканские погремушки издревле звучат на том далеком континенте, который облюбовали фламинго.
Впервые музыкальная композиция прозвучала в сентябре 2006 года в исполнении участников группы авторской песни «Варианты»: Михаила Зацаринного, Лады Мильченко и Евгении Доронькиной. Это была своего рода презентация. Позже коллективную творческую работу жюри областного фестиваля «Песня Сахалину» отметило дипломом.
В рамках проекта «Экология души» (его инициировал «Родник») был записан музыкальный альбом «В двух шагах от весны». В него вошли 19 разножанровых песен на стихи Ярослава Сафонова, в том числе и «Фламинго». Автор сопроводил ее серией акварелей.
За последние шестнадцать лет много воды утекло. Оборвалась жизнь Михаила Зацаринного, изменился состав группы «Варианты». Она вошла в творческое объединение сахалинских бардов «АПОстров». Но на музыкальных вечерах, встречах со слушателями, в поездках по Сахалину, как и прежде, звучит песня «Фламинго». Настраивает аудиторию на восприятие красоты Сахалина, розовым перышком рассветного облака указывая путь к добру и надежде.
Людмила Степанец.