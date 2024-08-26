Общественники Сахалина и Курил поддержали Народную программу дальнейшего развития области

Разговор о ней и о том, чего достиг регион за последние пять лет, шёл на съезде народных представителей Сахалинской области 24 августа в киноконцертном зале «Октябрь» областного центра. Съезд организовал штаб общественной поддержки кандидата в губернаторы Валерия Лимаренко. На него собралось более 400 участников – лидеров общественного мнения, которые поддерживают развитие региона и входят в команду кандидата.

– Главный смысл всей нашей работы – забота о сахалинцах и курильчанах. Работая над решением самых разных проблем, я всегда чувствовал вашу поддержку. Я очень рад, что у нас есть команда. Каждый из вас внёс свой вклад в большую работу, которую мы делаем. Наши достижения велики, по некоторым отраслям мы, безусловно, лучшие в стране, – сказал Валерий Лимаренко, обращаясь к собравшимся. – Народная программа развития области состоит не из деклараций, а из конкретных предложений наших жителей. Хотелось бы услышать ваше мнение и получить обратную связь по итогам сбора наказов в Народную программу развития региона.

По оценке общественников, за прошедшие 5 лет удалось переломить негативные тенденции в экономике и социальной сфере. Комплексные решения властей, направленные на всестороннее развитие медицины, транспорта, строительства, образования, культуры, позволили сделать региону большой качественный рывок и вывести показатели на всероссийский уровень. Некоторые проекты в социальной сфере Сахалин реализовал первым или одним из первых в стране. Среди них – пилотный проект по начальной военной подготовке в школах.

Ещё один наглядный показатель – в глубинке стало больше возможностей для спортивного и культурного досуга. В сёла и райцентры чаще стали ездить с гастролями театральные и даже цирковые коллективы, там больше открывается выставок сахалинских галерей и музеев. Известность за пределами области приобрели островные симфонический и эстрадно-симфонический оркестр.

– Мы видим, что обещания выполняются, задачи масштабируются, ничего не работает бесцельно и ради отчётности.

Культура всё сильнее способствует социально-эко­но­мическому развитию региона, – высказала своё мнение директор Сахалинского международного театрального центра имени А. П. Чехова Татьяна Корнеева.

То, что регион существенно преобразился в лучшую сторону, видно по отзывам островитян и гостей нашей области, отмечали выступавшие на съезде. Сделать это стало возможным благодаря слаженной работе команды Валерия Лимаренко и налаженной обратной связи с жителями островов. Это позволило наладить транспортную доступность региона, нарастить газификацию, поднять на новый уровень рыбную отрасль и сельское хозяйство.

Не так давно выбраться с Сахалина и Курил и вернуться сюда в сезон отпусков было непросто, а сейчас на все виды транспорта составляются листы ожидания, и это позволяет вводить дополнительные рейсы на все виды транспорта. В прошлом году в областном центре ввели в строй новый аэровокзал – лучший на Дальнем Востоке, предмет заслуженной гордости.

За 5 лет на 70% обновился подвижной состав пригородных поездов и автобусов. Около 90 % нового пассажирского автотранспорта работает на экологичном и безопасном газомоторном топливе.

– Второй год подряд область занимает 4-е место в стране в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. 73% всех инвестиций не связаны с сырьевыми отраслями, – подчеркнул глава области.

Деньги вкладывают в строительство, транспорт, лесную и рыбную отрасли. В 2019 году на них приходилось 38 % инвестиций.

В нынешнем году объём свежевыловленной рыбы по социальным ценам достигает 1,5 тыс. тонн – в три раза больше, чем три года назад. Со следующего года станет больше участков для ловли лосося всеми островитянами. Количество разрешённых хвостов тоже увеличится – с трёх до пяти.

Усиленные темпы перехода на газ позволили снизить индекс загрязнения атмосферы за последние 5 лет в два раза. Газификация продолжится и дальше, следующие на очереди – садовые некоммерческие товарищества дачников.

Существенно улучшились сфера образования и система социальной поддержки – здесь нельзя не назвать проект СахалинТех и программу для островитян старшего поколения «Забота. Защита. Уважение». Особое внимание поддержке участников СВО. Для них в области организовано персональное сопровождение социальными координаторами.

– Прошедшие 5 лет для Сахалина и Курил были, наверное, самым сильным периодом движения за последние 15 лет. Команда Валерия Лимаренко нарастила усилия по всем направлениям социально-экономического развития области, – отметил участник съезда, сопредседатель штаба поддержки кандидата, руководитель регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Сахалинской области Андрей Фугенфиров. – Народная программа – это программа продолжения начатого.

По его оценке, здесь не нужно останавливаться. Участвовать в реализации намеченных планов развития может каждый, обратная связь с жителями очень важна для реализации всех намеченных планов и исправления возникающих ошибок.

Подводя итог, Валерий Лимаренко отметил, что вся работа направлена в первую очередь на благополучие людей.

– Выслушав выступления членов штаба общественной поддержки, я ещё больше укрепился в уверенности, что мы на правильном пути. Мы нацелены на исчерпывающее решение проблем конкретных людей. Именно на конкретный результат, а не на процесс сам по себе, – подчеркнул глава области. – Нам, сахалинцам и курильчанам, набрав высочайший темп движения вперёд, ни в коем случае нельзя останавливаться.

Одним словом, у нас создан хороший задел на следующий пятилетний горизонт. Его черты просматриваются отчётливо.

В 2026 году завершится второй этап программы расселения аварийного жилья – это 750 тыс. кв. м квартир и 34 тыс. человек. Президент страны поставил задачу к 2030 году обновить 20 % жилья. Для сравнения, на Сахалине и Курилах она будет решена уже в нынешнем году. Кроме того, сейчас завершается текущий ремонт во дворах, а в следующем – ремонт капитальный, стартует масштабная программа ремонта подвалов многоквартирных домов.

В 2025 году приступят к комплексной модернизации энергоснабжения Курил. Это позволит вдвое увеличить мощность и полностью обеспечить потребность островов в мегаваттах.

В следующем году завершится асфальтирование автодороги Южно-Сахалинск-Оха. Тогда же начнётся продление улицы Горького в областном центре, она станет дублёром проспекта Мира и к 2028 году соединится с Охотской трассой. Давняя проблема юга острова сдвигается с мёртвой точки.

В 2024 году на базе нефтегазового индустриального парка откроются 10 научных лабораторий, работающих на компании, которые занимаются добычей нефти и газа. В следующем году появится студенческий городок – кампус мирового уровня. В 2026 году откроется научно-образовательный центр – кузница востребованных в передовых отраслях экономики кадров. А они, как известно, решают всё.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Справка

28 новых объектов образования открыто в Сахалинской области за последние 5 лет.

Капитальный ремонт проведён в 27 школах.

Запущены проекты «Алаид» и «500 школьников», они позволяют с ранних лет выявлять и развивать новые таланты среди детей.

Одним из первых в стране у нас открыт центр военно-спортивной подготовки «Воин».

Справка

61% составляет сейчас уровень газификации Сахалинской области.

14% – показатель 2019 года.

Новые потребители подключаются к голубому топливу бесплатно, область дополнительно предоставляет компенсацию на покупку газового оборудования на 180 тысяч рублей.