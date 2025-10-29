Обвинение запросило 24 года колонии бизнесмену Олегу Кану по делу о контрабанде краба

Фото ИИ.

Прокуратура потребовала 24 года лишения свободы для находящегося в международном розыске бизнесмена Олега Кана, называемого дальневосточным крабовым королем, по делу о контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов. Об этом ТАСС сообщили во Фрунзенском районном суде Владивостока.

«Государственным обвинителем в качестве наказания предложено следующее: <…> по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за совершение перечисленных преступлений, и по приговору Приморского краевого суда от 26 апреля 2024 года определить Кану окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в качестве руководителя в учреждениях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на три года», — сообщили в ведомстве.

Выступление защиты пройдет на заседании 10 ноября.

По данным следствия, Кан как лидер преступного сообщества с соучастниками с 2014 по 2019 год контрабандно поставлял за рубеж краба, общая масса поставок превысила 3 тыс. тонн стоимостью 2,6 млрд рублей.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии за убийство по найму. Суд постановил исчислять срок наказания Кана со дня фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи представителям РФ. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь.

Ранее защита Кана заявила о смерти предпринимателя в феврале 2023 года. Представитель Генпрокуратуры во время заседания назвал тезис защиты о смерти Кана инсценировкой, ссылаясь на отсутствие юридического подтверждения данного события. Решением суда бизнесмену была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

По теме: 

Депутат областной Думы Дмитрий Пашов из статуса свидетеля перешел в статус подозреваемого 

Сахалинский депутат заработал за год 6,2 миллиарда рублей. Дмитрий Пашов может стать рекордсменом по доходам среди региональных парламентариев России

«Крабовая война» на Сахалине

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА