Объявлен поиск браконьеров, убивших стадо северных оленей Следственный комитет РФ по Сахалинской области по результатам проведенной проверки по материалам СМИ об уничтожении браконьерами стада северных оленей в Охинском районе в верховьях реки Дуна возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).  ✍️ По сообщению пресс-службы ведомства, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе следствия.

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