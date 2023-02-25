Объявлен поиск браконьеров, убивших стадо северных оленей Следственный комитет РФ по Сахалинской области по результатам проведенной проверки по материалам СМИ об уничтожении браконьерами стада северных оленей в Охинском районе в верховьях реки Дуна возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). ✍️ По сообщению пресс-службы ведомства, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе следствия.
В Охинском районе в верховье реки Дуна на восток в восьми километров от берега лесники обнаружили следы расправы над стадом краснокнижных северных оленей.
Судя по видео с места ЧП, размещенном в соцсетях,...
Удачные старты
В Красноярске продолжается этап Кубка России по горнолыжному спорту. В фанпарке «Бобровый Лог» состоялась гонка в слаломе.
Сахалинец Артем Кашинцев завоевал серебряную медаль.
В топ-10...