Объявляется конкурс на лучшую концепцию памятника посвящённого победе над милитаристской Японией

По поручению заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева объявлен открытый творческий конкурс на лучшую архитектурно-художественную концепцию памятника, посвящённого победе Красной Армии в последнем бою Второй мировой войны. Организаторы – Российское военно-историческое общество и аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

– Одна из самых главных задач, которая стоит перед нами, – не просто помнить о героизме нашего народа, а передавать память об этом потомкам.

Принято решение – на вершине горы Северной на острове Шумшу, в непосредственной близости от исторического поля боя установить памятник, – сказал Юрий Трутнев.

Конкурс проводится в период до 29 августа 2025 года включительно.

Основная художественная идея памятника – образ стремительного наступления Красной Армии, прорывающей линию обороны японских войск. Композиция должна быть визуально читаема со всех направлений и стать ключевой точкой пространства мемориального ансамбля.

Положение о проведении творческого конкурса размещено по ссылке: https://drive.google.com­/drive/folders/1EZ4uO5GXcZzoZ­_33I-9Nt_OqmoBcABbQ