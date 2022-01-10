Обязательный техосмотр отменен. Но закон не касается коммерческого автотранспорта

С 30 декабря 2021 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 30.12.2021 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как сообщило областное управление ГИБДД, теперь физическим лицам – владельцам автомобилей и мотоциклов – больше не нужно проходить тех­осмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и управлять транспортным средством.

Обязательным техосмотр остается в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура остается обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Вместе с тем, закон не касается коммерческого автотранспорта, включая грузовики, автобусы и машины такси – им по-прежнему придется регулярно проходить техосмотры.