Очей очарование. Из 12 самых красивых островов России три находятся в Сахалинской области

Такой рейтинг составил сайт Rassia Beyond. На первом месте – Сахалин. Самый большой остров России площадью 76,5 тыс. кв. километров. Здесь проживает около полумиллиона человек, треть из которых населяет самый большой город – Южно-Сахалинск.

Остров богат месторождениями нефти, газа и угля. Здесь несколько больших заповедников с нетронутой дикой природой, заказники, есть экологические курорты.

Также Сахалин привлекает любителей горнолыжного спорта. Прямо в городской черте областного центра находится курорт «Горный воздух» с 25-ю километрами трасс.

Вторым в рейтинге сайта Rassia Beyon значится Итуруп. Это самый большой остров в архипелаге Большой гряды Курильских островов. Как и все они, Итуруп сформирован поднявшимися из моря вулканами. На здешнем мысе Янкито есть «страна застывшей лавы», по которой можно проследить, каким был архипелаг миллионы лет назад.

На Итурупе девять действующих вулканов, один из самых высоких водопадов в России Илья Муромец (141 м), множество горячих источников и кипящие озера. Сейчас на острове проживает чуть более 6 тыс. человек.

На седьмой позиции в рейтинге – остров Монерон. С моря этот вулканический остров напоминает живописный пейзаж из сериала «Остаться в живых». Он располагается недалеко от Сахалина, его площадь всего 16 кв. километров. Название ему дал сам Жан Франсуа де Лаперуз, возглавлявший французскую экспедицию в эти края в 1787 году. Так мореплаватель увековечил на карте имя офицера королевского инженерного корпуса капитана Моннерона.

Уникальный остров можно объехать на катере за час, а за 5 – 6 часов обойти пешком, даже включая подъем на высшую точку – гору Старицкого (441 м). Эта «мечта фотографа» притягивает к себе путешественников, готовых преодолеть долгий и утомительный путь по волнам Татарского пролива.

Сотни редких птиц вольготно чувствуют себя на прибрежных камнях природного парка. Местные рыбы тоже не боятся людей. Травы здесь летом вымахивают выше человеческого роста. Но главное достояние Монерона – его подводный мир. Именно морскую фауну острова прежде всего стремятся сохранить экологи. Некоторые из его подводных обитателей (к примеру, моллюски галиотисы) не встречаются больше нигде в России.

Владимир Чуйко.