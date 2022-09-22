Частичный призыв. Очередь у военкомата

В областном военкомате второй день горячо: у окошка дежурного очередь, люди идут постоянно с самыми разными вопросами, девушка успевает отвечать по телефону.
Сотрудник объясняет: «Вчера с полседьмого началось». Перед крыльцом у перекрестка улиц Комсомольской и Пограничной мужчины в спортивных костюмах уже сбиваются в кучки, парочки обнимаются. Но внешне все спокойны, как будто собираются на неприятную, но необходимую работу.
У крыльца группа сахалинских казаков в камуфляже, тельняшках и папахах. Спрашиваю про повестки. Мне указывают товарища: «Вот он у нас специалист». Пока специалист занят, успеваю выяснить, что казаки занимались по государственной программе БАРС (боевой армейский резерв страны. — Прим. ред.). Их собирали каждый месяц на три — пять дней, тренировали. Один раз в год устраивали сборы на месяц. Этим летом месячная тренировка совпала с учениями «Восток-2022».
— Ждем наших ребят, сейчас должны станичные подъехать, — объясняет сотник Евгений Иванов, казак Владимировской станицы. — Казакам по традиции так положено: если «в ружье», станица пошла защищать своих братьев-казаков или границу страны. Только так.
— Сколько у вас человек в станице?
— Больше пятидесяти. Около тридцати сегодня подойдут в военкомат.
— Опыт есть?
— Да.
— Казаков собирают в части Минобороны или милицию ЛДНР?
— Сейчас едем в Уссурийск, там собирают казачий отряд. Дальше неизвестно.
Еще один казак неожиданно, но искренне объясняет мне мотивы.
— Мы едем не за Луганск воевать. Там прошел референдум и это территория России. Мы едем освобождать российскую землю.
У военного комиссара встреча с мобилизованными, потом интервью местному телевидению. И потом обещают ответить «Советскому Сахалину». Встаю ближе к окошку дежурной, чтобы послушать, о чем говорят посетители.
Молодой человек протягивает сотруднику военкомата нужные документы — требуют паспорт и военный билет.
— Вы по повестке?
— Нет, я на учет встать.
Желающих встать на учет очень много, но сегодня их не примут, дежурная назначает всем следующий вторник.
Возрастной мужчина — очевидно, кадровик, — объясняет.
— Я к военному комиссару, наше предприятие созванивалось с ним. Мне нужно согласовать две командировки, — мужчина называет предприятие, дежурная набирает номер военкома. — Скажите, Тимофеева звонила. Ожидать?
— Здравствуйте, у меня военный билет, категория «б» (годен к службе с незначительными ограничениями. — Прим. ред.), вторая очередь. У меня запланирован отпуск за границей, мне можно как-то получить справку, что мне разрешен выезд или нет?
Неожиданно входят мужчины в строгих костюмах, за ними — губернатор области. Поднимаются наверх. Через пятнадцать минут руководитель спускается и выходит из здания в сопровождении военкома.
Перед крыльцом женщина обнимает мужчину примерно лет сорока. Он явился по повестке, получил все указания, говорит, что сегодня его отправляют в часть на формирование. Боевого опыта не имеет.
— По специальности водитель БТР, служил в войсках связи.
— Как настроение?
— Нормальное.
У женщины на глазах блестят слезы.
— Супруга ваша тревожится…
— Ну а как? — отвечает женщина. — Трое детей…
— Разве с тремя призывают?!
— Старшему уже девятнадцать.
— Значит двое.
— Ну как это двое? Трое!
В тамбуре военкомата к окошку подходит мужчина.
— Мне утром принесли повестку, но меня не было дома. Сестра позвонила. Куда мне нужно явиться?
Еще один явно нервничает на проходной.
— А здесь я встать на учет не могу? Я прописан в Поронайске, а живу здесь, это мне сейчас туда ехать? Регистрация? Временная пойдет?
Дежурный объясняет ему процедуру постановки на учет.
— Мне проще в Поронайск съездить, да? Я не уклонист, мне нужно отметиться.
Две молодые женщины — кадровики крупного сахалинского торгового дома — пытаются добиться встречи с военкомом, но комиссар занят.
— Мы по вопросам воинского учета. У нас торговая компания, гипермаркеты, у нас в основном мужчины. Поэтому мы не понимаем, что делать и пришли за консультацией.
Нам персонал задает вопросы: что делать? как быть? И мы не понимаем, насколько их заберут?! Повестки, понятно, им вручают, а что дальше? Мы не можем остановить торговый процесс. И если их сейчас заберут, нам к чему готовиться? Оголить полностью все?! Есть непонимание по кадрам.
На проходной два подтянутых сахалинца. Оба в спортивных костюмах и с рюкзаками.
— По повесткам?
— Да.
— Все, уже с вещами? — показываю на рюкзаки.
— Нет, — смеются в ответ. — Просто по городу гуляли.
— Спецназ?
— Спецвас.
Николай ШЕЛЕПОВ.