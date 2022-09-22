Частичный призыв. Очередь у военкомата

В областном военкомате второй день горячо: у окошка дежурного очередь, люди идут постоянно с самыми разными вопросами, девушка успевает отвечать по телефону.

Сотрудник объясняет: «Вчера с полседьмого началось». Перед крыльцом у перекрестка улиц Комсомольской и Пограничной мужчины в спортивных костюмах уже сбиваются в кучки, парочки обнимаются. Но внешне все спокойны, как будто собираются на неприятную, но необходимую работу.

У крыльца группа сахалинских казаков в камуфляже, тельняшках и папахах. Спрашиваю про повестки. Мне указывают товарища: «Вот он у нас специалист». Пока специалист занят, успеваю выяснить, что казаки занимались по государственной программе БАРС (боевой армейский резерв страны. — Прим. ред.). Их собирали каждый месяц на три — пять дней, тренировали. Один раз в год устраивали сборы на месяц. Этим летом месячная тренировка совпала с учениями «Восток-2022».

— Ждем наших ребят, сейчас должны станичные подъехать, — объясняет сотник Евгений Иванов, казак Владимировской станицы. — Казакам по традиции так положено: если «в ружье», станица пошла защищать своих братьев-казаков или границу страны. Только так.

— Сколько у вас человек в станице?

— Больше пятидесяти. Около тридцати сегодня подойдут в военкомат.

— Опыт есть?

— Да.

— Казаков собирают в части Минобороны или милицию ЛДНР?

— Сейчас едем в Уссурийск, там собирают казачий отряд. Дальше неизвестно.

Еще один казак неожиданно, но искренне объясняет мне мотивы.

— Мы едем не за Луганск воевать. Там прошел референдум и это территория России. Мы едем освобождать российскую землю.

У военного комиссара встреча с мобилизованными, потом интервью местному телевидению. И потом обещают ответить «Советскому Сахалину». Встаю ближе к окошку дежурной, чтобы послушать, о чем говорят посетители.

Молодой человек протягивает сотруднику военкомата нужные документы — требуют паспорт и военный билет.

— Вы по повестке?

— Нет, я на учет встать.

Желающих встать на учет очень много, но сегодня их не примут, дежурная назначает всем следующий вторник.

Возрастной мужчина — очевидно, кадровик, — объясняет.

— Я к военному комиссару, наше предприятие созванивалось с ним. Мне нужно согласовать две командировки, — мужчина называет предприятие, дежурная набирает номер военкома. — Скажите, Тимофеева звонила. Ожидать?

— Здравствуйте, у меня военный билет, категория «б» (годен к службе с незначительными ограничениями. — Прим. ред.), вторая очередь. У меня запланирован отпуск за границей, мне можно как-то получить справку, что мне разрешен выезд или нет?

Неожиданно входят мужчины в строгих костюмах, за ними — губернатор области. Поднимаются наверх. Через пятнадцать минут руководитель спускается и выходит из здания в сопровождении военкома.

Перед крыльцом женщина обнимает мужчину примерно лет сорока. Он явился по повестке, получил все указания, говорит, что сегодня его отправляют в часть на формирование. Боевого опыта не имеет.

— По специальности водитель БТР, служил в войсках связи.

— Как настроение?

— Нормальное.

У женщины на глазах блестят слезы.

— Супруга ваша тревожится…

— Ну а как? — отвечает женщина. — Трое детей…

— Разве с тремя призывают?!

— Старшему уже девятнадцать.

— Значит двое.

— Ну как это двое? Трое!

В тамбуре военкомата к окошку подходит мужчина.

— Мне утром принесли повестку, но меня не было дома. Сестра позвонила. Куда мне нужно явиться?

Еще один явно нервничает на проходной.

— А здесь я встать на учет не могу? Я прописан в Поронайске, а живу здесь, это мне сейчас туда ехать? Регистрация? Временная пойдет?

Дежурный объясняет ему процедуру постановки на учет.

— Мне проще в Поронайск съездить, да? Я не уклонист, мне нужно отметиться.

Две молодые женщины — кадровики крупного сахалинского торгового дома — пытаются добиться встречи с военкомом, но комиссар занят.

— Мы по вопросам воинского учета. У нас торговая компания, гипермаркеты, у нас в основном мужчины. Поэтому мы не понимаем, что делать и пришли за консультацией.

Нам персонал задает вопросы: что делать? как быть? И мы не понимаем, насколько их заберут?! Повестки, понятно, им вручают, а что дальше? Мы не можем остановить торговый процесс. И если их сейчас заберут, нам к чему готовиться? Оголить полностью все?! Есть непонимание по кадрам.

На проходной два подтянутых сахалинца. Оба в спортивных костюмах и с рюкзаками.

— По повесткам?

— Да.

— Все, уже с вещами? — показываю на рюкзаки.

— Нет, — смеются в ответ. — Просто по городу гуляли.

— Спецназ?

— Спецвас.

Николай ШЕЛЕПОВ.