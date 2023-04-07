Очередная партия новых автобусов отправлена на Сахалин

По инициативе регионального правительства закуплено 138 новых автобусов для пассажирских перевозок на регулярных маршрутах.

42 единицы поступят на Сахалин уже в ближайшее время. Еще 96 автобусов ожидается получить во втором квартале нынешнего года.

20 автобусов марки МАЗ уже прибыли в порт Ванино. 22 автобуса марки Yutong проходят процедуру таможенного оформления, по прибытию их направят на пригородные маршруты.

– Новые автобусы 2023 года выпуска, они отличаются высоким качеством и вместительностью. В автобусе 22 посадочных места, а полная заполняемость до 60 мест. Это преимущество позволит нам перевозить большее количество пассажиров в максимально комфортных условиях. Также конструкция автобуса позволяет перевозить маломобильных граждан, – прокомментировал Эдуард Ри первый заместитель министра транспорта.

Планируется полностью обновить подвижной состав на пригородных маршрутах №111 Южно-Сахалинск – Анива, №112 Южно-Сахалинск – Долинск, №115 Южно-Сахалинск – Корсаков. На эти маршруты запланировано поставить 38 новых автобусов.

Еще 100 автобусов будут работать на востребованных маршрутах Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба регионального правительства.