Очередной циклон движется на острова

Зима напоследок покажет свой характер – как и прогнозировали синоптики, на севере Японского моря формируется циклон, который окажет свое влияние на Сахалин и Курилы с начала новой недели.

Острова он заденет наиболее сильно, уже выдано штормовое предупреждение в адрес органов власти и экстренных служб, сообщили » Советскому Сахалину» в региональном Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Это значит, что циклон будет глубоким, а его центр перед очередной рабочей неделей расположится вблизи южных и средних Курильских островов. Поэтому в Южно-Курильском и Курильском районах 21 февраля ожидается ураганный ветер порывами 33-38 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега, днем сильная метель.

На юге Сахалина синоптики прогнозируют стихию послабее – снег от умеренного до сильного, метель, ветер 15-20 м/с, в прибрежных районах порывами до 25-30 м/с. На севере острова – небольшой и умеренный снег, ветер до 15-20 м/с, днем на побережьях метель. Температура ночью -5…-10, днем -1…-6 градусов.

Напоминать о себе непогода начнет с субботы 19 февраля –

на юг острова начинающийся циклон принесет

небольшой, днем местами умеренный снег, на 1-2 градуса будет теплее. На следующий день ожидаются уже мокрый снег, усиление ветра до 20-25 м/с и повышение температуры до +2 градусов.

Как и на Курилах, пик ненастья придется на понедельник.

Во вторник, не теряя своей силы, циклон уйдет в Тихий океан. На Сахалине постепенно уменьшится сила ветра, временами будет идти небольшой снег. Но положение выправится, и до конца недели станет преобладать погода без осадков.

А на островах влияние атмосферной воронки сохранится чуть дольше.

Сергей РЯБОВ.