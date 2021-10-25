Очередной проигрыш. Футбол

22 октября ФК «Сахалин» в очередном матче на первенство Футбольной национальной лиги-2 принимал на своем поле ФК «Калуга».

Эти команды – соседи по турнирной таблице в группе 3 (подгруппа 2). Хозяева на 9-м месте, гости – на 10-м. История их соперничества насчитывает три матча: один островитяне проиграли (1:3), два закончились вничью (1:1).

От исхода нынешнего матча зависело место в турнирной таблице: наша команда могла занять седьмую строчку.

Увы, этого не случилось. «Сахалин» проиграл 0:1. Гол был пропущен в первом тайме. Во втором, несмотря на три замены, добраться до ворот соперника также не удалось. Более того, после удаления полузащитника Павла Савлука сахалинцы остались вдесятером и до финального свистка держали оборону.

У ФК «Сахалин» после 15 игр 14 очков и по-прежнему 9 место в турнирной таблице. Но идущая на 10 месте «Калуга» теперь отстает от нашего клуба на 1 очко (после 16 игр).

Следующий матч «Сахалин» проведет 30 октября в Пензе. Соперник – ФК «Зенит». У него после 15 игр 17 очков и 8 место в турнирной таблице.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.