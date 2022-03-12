Очередной успех сахалинских лыжниц на первенстве России

В Кирово-Чепецке проходит первенство России по лыжным гонкам среди молодежи и юниоров. В субботу, 12 марта, девушки разыграли медали на дистанции 5 километров свободным стилем. На старт вышло 120 спортсменок возрасте 19-20 лет.

Сахалинские лыжницы Анна Кожинова и Софья Кузнецова выступили достойно. Мастер спорта Анна Кожинова, преодолев дистанцию за 13:08,0 завоевала бронзовую медаль. Сопернице из Санкт-Петербурга Евгении Крупицкой, которая заняла второе место, она уступила всего 4 секунды. Победителю гонки из Тюмени Елизавете Бекишевой сахалинка проиграла 25,7 секунды.

Софье Кузнецовой 16 лет, но, несмотря на юный возраст, она на равных боролась с более старшими и именитыми соперницами и смогла занять девятое место.

Преодолев дистанцию за 13:23,8 Софья долгое время возглавляла промежуточный протокол соревнований. И только спортсменки, входящие в состав сборной России, после финиша смогли потеснить нашу землячку на девятую строчку.

Обе лыжницы начинали свою спортивную карьеру в СШОР ЗВС Южно-Сахалинска у тренера Ирины Улитиной. И сегодня мы смело можем сказать, что и на нашей островной земле созданы не плохие условия и есть специалисты, которые могут воспитать не только чемпионов ДФО, призеров первенства России, победителей Всероссийской универсиады, победителей и призеров игр Дети Азии, но и призеров первенства мира.

Игорь Карпук.