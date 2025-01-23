Пятница, 24 января, 2025
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Очередную партию посылок от Сахалина получили бойцы на СВО

Фото: Артем Бандура.

Большая посылка от земляков пришла в зону СВО бойцам сахалинской 39-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

Мотоцикл «Урал» и 32 коробки гуманитарного груза – средства личной гигиены, кондитерские изделия и многое другое – доставлены адресатам.

Перед отправкой из Юж­но-Сахалинска двухколёсный транспорт на Сахалине подготовили к фронтовым условиям работники завода им. Федотова и сотрудники южно-сахалинского следственного изолятора.

Военнослужащие записали видеообращение с благодарностью островитянам за нужную им технику – на «Уралах» очень удобно подвозить боекомплект и при необходимости эвакуировать раненых. Этот мотоцикл хорошо показал себя на бездорожье. И главное, что очень греет бойцов, – забота земляков.

За последнее время в адрес 39-й бригады с островов поступило шесть мотоциклов. Помимо этого  по заявкам бойцов ещё раньше отправлено много техники, прошедшей предфронтовую подготовку, нужные в быту вещи, медикаменты и многое другое.

Эдуард САМОЙЛОВ.

 

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