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Очередную партию техники в зону СВО отправили с Сахалина

Сахалинская область передала крупную партию техники бойцам, которые выполняют задачи специальной военной операции. Губернатор Валерий Лимаренко осмотрел груз, который вскоре получат сахалинцы на линии фронта, сообщает пресс-служба регионального правительства. В этот раз участникам спецоперации отправили подавители дронов противника, БПЛА и другое оборудование, необходимое для победы над противником.

— Мы регулярно отправляем нашим защитникам всю необходимую технику. Знаем все их потребности, буквально еженедельно собираем заявки военного командования нашего армейского корпуса и всегда идем навстречу. Для нас важно, чтобы наши парни, защищающие интересы Родины, были обеспечены всем необходимым. Радуемся победам наших воинов. Будем и дальше поддерживать их, а также их семьи, пока не победим, – отметил глава области.

В предыдущей партии в зону СВО отправлены антидроновые ружья и несколько видов новейших квадрокоптеров.

— Это несколько наименований различной техники. Эти средства спасают жизни наших бойцов и позволяют выполнять задачи, которые перед нами ставит Верховный главнокомандующий, – рассказал командир 68 армейского корпуса.

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