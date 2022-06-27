Время очистить море от хлама. Региональное правительство занялось корабельными свалками

Министерство транспорта и дорожного хозяйства области провело инвентаризацию судов, затонувших в акваториях островных портов.

Следующим шагом будет их утилизация. Это необходимая часть модернизации портовой инфраструктуры Сахалина и Курил, а также насущный вопрос экологии.

Как сообщил губернатор Валерий Лимаренко, программа очистки прибрежных вод от хлама займет три года. Планируется избавиться от 50 останков плавсредств. Девять из них уберут уже в нынешнем году. Региональные власти ведут работу по привлечению федерального финансирования.

Антон СМОЛЯКОВ.