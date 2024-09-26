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Оценка с высоты

На строительной площадке новой взлётно-посадочной полосы Южно-Сахалинского аэропорта успешно испытали, поставив отличную отметку, радиолокационное и навигационное оборудование для полётов.

При проведении проверок задействовали уникальное воздушное судно-лабораторию со специализированным оборудованием на борту.  Самолётов такого типа в России всего несколько единиц. Облёты проводились в течение 4 дней при полном контроле наземных служб.  Тестирование показало, что новое оборудование пригодно для обеспечения полётов без ограничений.

Сейчас его должны оценить сотрудники Ростехнадзора, затем аппаратуру передадут службам управления воздушным движением.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области рассказали, что все работы выполняются в соответствии с графиком. В частности, покрытие новой полосы сделано уже на 75%. На неё можно будет принимать все типы самолётов. Новое радионавигационное и светосигнальное оборудование позволит летать практически при любой погоде. Возведение второй полосы в главной авиагавани Сахалина стало составной частью нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Ввод её в эксплуатацию станет одним из ключевых шагов по реализации мастер-плана южно-сахалинской агломерации, сделает Сахалин более доступным для туристов.

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