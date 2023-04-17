Оценку получат педагоги. В Южно-Сахалинске проходит региональный конкурс «Учитель года-2023»

Главный смотр профессионального мастерства педагогов собрал в этом году 30 конкурсантов из 17 районов Сахалинской области.

Профессионализм педагогов будут оценивать в трех номинациях: «Учитель года», «Воспитатель года» и «Лучший педагог-дефектолог». В этом году предусмотрены дополнительные номинации от партнеров – «Цифровой учитель года Сахалинской области» и «Мой первый учитель». Конкурсантов ждут разнообразные испытания: открытые уроки, мастер-классы и представление собственных методик.

Оценивать результаты будут четыре состава экспертов: большое, предметное, альтернативное и ученическое жюри. В основном конкурсе им предстоит сделать выбор по итогам трех туров: «Учитель-профессионал», «Учитель-мастер», «Учитель-лидер».

Конкурс профессионального мастерства завершится 21 апреля в Южно-Сахалинске. Именно в этот день станут известны имена абсолютных лидеров, которые получат право представлять область на Всероссийском этапе уже в сентябре.

– Я верю, что за неделю конкурсных испытаний вы в очередной раз докажете, что в Сахалинской области сегодня трудятся талантливые и яркие мастера своего дела, – отметил заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.