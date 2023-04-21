Ода Сахалину

Идея создания регионального гимна витает над островами много лет то угасая, то проявляясь с новой силой. Даже конкурсы не раз объявлялись для творческого стимула. И сахалинские авторы-исполнители, создавая музыкальные произведения торжественного характера, не раз норовили взять высоту. Только она не покорялась.

То ли слишком сложен «геральдический» музыкальный жанр, то ли Ян Френкель и Михаил Танич, написавшие «Ну что тебе сказать про Сахалин?», установили недосягаемую планку, даже не ставя перед собой столь амбициозной цели. И пусть официального гимна пока не случилось, зато коллекцию песен об островах такие композиции пополнили.

Наш земляк Владислав Золотухин смело назвал свою авторскую песню «Гимн Сахалина», вложив в слова и музыку самые искренние чувства. И исполнителя нашел безошибочно – популярного певца Ярослава Сумишевского, уроженца г. Шахтерска Углегорского района. Тот привнес в композицию свои эмоции. Получилось торжественное произведение, в заключительной части которого даже звучит хор с оркестром. А Ольга Выползова создала видеоролик, вложив в него, несомненно, частицу своей души.

За несколько лет «Гимн Сахалина» разлетелся по социальным сетям, набрав тысячи просмотров. Сегодня мы представляем его в нашем проекте.

Вообще баянистом и хоровиком Владиславом Золотухиным сочинено немало песен о малой родине. Южно-Сахалинский музыкант Юрий Мусаленко говорит, что только для Ярослава Сумишевского Влад написал десятка три композиций. С удовольствием исполняют его песни и другие вокалисты, в том числе и Юрий. Почему? Ответ на этот вопрос можно найти в формулировках, с какими Владиславу вручались дипломы областных фестивалей: «За искренность и проникновенность воплощения темы малой родины»…

У Золотухина непростая судьба. Но природа не обделила его добротой и талантами, любовью к жизни и своему острову. Его «Гимн Сахалина» значится в репертуаре Яро­слава Сумишевского, который на днях дал концерты в Южно-Сахалинске и Шахтерске. Быть может, эта песня и не звучит с больших сцен концертных залов страны. Но когда земляк прилетает в родные края, здесь все по-другому. Здесь песня летит от сердца к сердцу.

Конечно же, композицию Владислава Золотухина, несмотря на название, строгие ценители музыки вряд ли воспримут как гимн. Но пусть это будет одой воспетому Сахалину.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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