Один день рождения на двоих — сахалинский боец и его дочь поздравили друг друга по телемосту

Подарком для отмечающего сорокалетие военнослужащего из Корсакова стал телемост, соединивший портовый город и Донецкую Народную Республику. По видеосвязи он поговорил с 15-летней дочерью, которая сегодня по счастливому совпадению также отмечает день рождения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вместе со школьницей с бойцом пообщалась его жена Наталья. Мама и дочь для отца семейства подготовили стихотворение.

– Папуля любимый, родной, дорогой. Ты – самый заботливый, мудрый такой. Прими поздравления от дочки своей. Здоров будь всегда, никогда не болей, – прочитала девочка.

– Доченька, поздравляю тебя с днем рождения! Всего тебе хорошего. Расти красивой, здоровой и умной. Слушайся маму, – обратился к дочери военнослужащий Игорь. – Родная, твою записку держу всегда рядом с собой. Она для меня, как молитва.

Поздравив мужа, Наталья рассказала про большую посылку, которую сейчас собирают для него. В ней – конфеты, кофе, приправы и все остальное, о чем он просил .

– Родной, с днем рождения! Я в тебя верю, у тебя все получится. Ты – молодец, ты все сможешь. Мы очень тебя ждем и любим. Готовим посылочку, отправим ее адресно через штаб общественной поддержки, – сказала она.

К праздничному телемосту присоединились представители власти и общественности. Они вручили сахалинкам цветы и памятные подарки.

Вице-мэр Корсаковского городского округа, директор департамента социального развития Григорий Голодников поблагодарил земляка за службу.

– Присоединяюсь к поздравлениям. Здоровья вам, удачи и терпения. Отдельные поздравления – вашей замечательной дочурке, – сказала руководитель островного отделения Комитета семей воинов Отечества Екатерина Шарафиева.

Напомним, с просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать практику регулярной.