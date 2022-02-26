Одиннадцатый фестиваль «Сахалинский лед» собрал более 700 фанатов зимней рыбалки

Соревнования прошли на реке Найба в Долинском районе. В них приняло участие 178 команд — с Сахалина, из Приморья, Бурятии и из Иркутской области. За победу боролись в командном и личном зачетах, а также в рыбацком биатлоне.

На старт участники вышли в составе команд. В каждой — по 4 человека. Их общая задача была поймать как можно больше наваги. В зачёт шла рыба длиной не менее 19 сантиметров — это промысловый размер.

Главный приз соревнований — квадроцикл — получил житель Анивы Вадим Боярков, лидировавший в рыбацком биатлоне.

В женском рыбацком биатлоне победила Наталья Мартынюк из Южно-Сахалинска.

Самую крупную рыбину посчастливилось вытащить команде из областного центра «Сахалиночка» — 43,6 сантиметра. В командном зачете первые места взяли «Шахтёр» из села Ильинское и «Фишка без мэнOff» из островной столицы.

Дарья Деревягина.