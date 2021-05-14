Одиноким пенсионерам из Охи вручили ключи от новых квартир

19 пожилых охинца, чьи дома пострадали во время нефтегорского землетрясения, и которые нуждаются в регулярном медицинском наблюдении переезжают на постоянное место жительства в планировочный район Южно-Сахалинска Луговое.

– В Южно-Сахалинске расположены ведущие медицинские учреждения, климатические условия более мягкие. Охинская администрация и волонтеры окажут людям бесплатную помощь в упаковке и доставке вещей до нового дома, — подчеркнула глава района Елена Касьянова.- Особенно важно оказать помощь тем, кто имеет серьезные заболевания.

На переселение охинцев в Южно-Сахалинск из регионального и местного бюджетов направлено 102,8 миллиона рублей. С согласия переселяемых охинцев взамен двухкомнатных квартир им предоставят однокомнатные, взамен трехкомнатных – двухкомнатные, но площадью не меньше занимаемой в аварийных домах.

В Охинском районе около 160 тысяч квадратных метров жилфонда признано аварийным. В этих домах проживают 6,7 тысячи человек, из которых 1,3 тысячи планируется переселить до конца года, сообщает пресс-служба регионального правительства.