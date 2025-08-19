Одним – тунец с корифеной, другим – хариус с ленком. Клёвое место

Знойное лето с небольшим количеством осадков внесло свои коррективы в планы рыболовов-любителей. Если прежде в конце августа – сентябре повсеместно на Сахалине можно было рассчитывать на неплохие уловы и в реках, и в морском прибрежье, то теперь не всё так хорошо. Подробнее об особенностях нынешнего сезона сообщил наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

На юге острова во внутренних водоёмах и в прилегающей морской акватории вода сильно прогрелась, в море – до 20 градусов с плюсом. В ней мало кислорода, для нереста лососей условия явно неподходящие. Горбуша не поднимается в реки на нерест, а значит, не заходят в реки и преследующие её хищники: кунджа, южная проходная мальма. Это, конечно, не значит, что рыбалка вовсе невозможна, но приходится искать другие варианты. Например, есть немало рыболовов-любителей, освоивших ловлю рыбы на отдалении от берега, где побольше глубины. В последнее время набирает популярности ловля тропического тунца. В прошлом году, по примерным подсчётам, этой крупной рыбы у берегов Сахалина выловили больше 30 тонн! В Татарском проливе прежде в это время хорошо ловились такие «южане», как лакедра и корифена. Но в природе всё меняется, более агрессивная, активная рыба замещает конкурентов. Больше стало тунцов – меньше корифены, а лакедра и вовсе пропала из уловов. Нужно соблюдать осторожность, всё-таки тунец, даже весом в 25 кг, вполне может потаскать по волнам, а то и перевернуть надувную лодку.

Раньше в это время в море с лодок успешно ловили минтая. Сейчас его стало значительно меньше, зато больше стало трески. Её ловят уже и в районе Стародубского.

Есть и другой вариант, более приемлемый для многих рыболовов-любителей. Примерно начиная от Пороная и далее на север классическая сахалинская рыбалка вполне возможна. Например, есть условия для рафтинга (популярных сплавов по Поронаю и Тыми), совмещенного с ловлей различной рыбы. Хотя нужно учитывать, что уровень воды в реках ниже обычного и на пути могут появляться коряги и другие дополнительные препятствия. Нелишнее напоминание: отправляясь в плавание, нужно позаботиться об эффективной защите от комаров и мошки. Лососи – осенняя горбуша и кета, – заходящие на нерест, теснят прочих речных обитателей. Язи и щуки уходят с облюбованных перекатов и плёсов в труднодоступные заводи с древесными завалами. Рыбалка в таких местах может быть очень результативной. В нижних участках рек в большом количестве держится краснопёрка.

Кунджа в это же время поднимается к своим нерестилищам. Как правило, они расположены неподалёку от лососевых, но в труднодоступных притоках. В отличие от кеты и горбуши, кунджа не погибает после нереста, продолжает питаться. На нерест поднимаются самые крупные особи, а те, что помельче, пропускают нерест, остаются в морском прибрежье. На реках северо-восточной части острова попадаются рыбины до двух килограммов весом.

В Ногликском районе на реке Вал и в Смирныховском районе на реке Лангери организованы участки для ловли кижуча. В Охинском районе привлекательны такие объекты лова, как хариус, ленок, голец.

Как будут развиваться события в дальнейшем – покажет время. Обычно в октябре заметно холодает, осень окончательно вступает в свои права, и начинается совсем другая рыбалка, связанная с предзимовальной миграцией разных видов рыб.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Правильные сахалинские котлеты

из разнорыбицы с томатной подливкой

Вообще-то, рецептов рыбных котлет множество, но как показывает практика, именно предлагаемый вариант хорош в тёплый сезон, когда бывает душновато и чересчур плотную пищу душа не принимает.

Для приготовления фарша потребуется одна горбушина и белая рыба, в соотношении примерно фифти-фифти по весу. Можно использовать краснопёрку или мороженый минтай. Рыба освобождается от шкурки, в дело идёт филе без косточек. Его перекручиваем на мясорубке с мелкой решёткой. Следом пропускаем через мясорубку репчатый лук из расчёта 1 крупная луковица на 1 кг фарша. Затем прокручиваем полбуханки белого хлеба, размоченного в молоке, полкилограмма зелёного лука, 2 зубчика чеснока. В полученную смесь разбиваем два яйца. Солим, перчим по вкусу.

Важный момент: других популярных ингредиентов, вроде отварного картофеля или свиного сала, в этом случае не требуется.

Фарш можно поделить на две равные части, одну упаковать и отправить в холодильник для приготовления в перспективе. Из второй формируем аккуратные котлетки и обжариваем их на растительном масле, после чего помещаем в кастрюлю, а в освободившейся сковороде на том же масле готовим подливку.

Для неё используем сильно измельчённые компоненты: репчатый лук, немного моркови, несколько крупных помидоров. Эта масса должна несколько минут потушиться, после чего добавляем в неё столовую ложку томатной пасты, лучше «Краснодарской», пару зубчиков чеснока, солим, перчим по вкусу и доливаем стакан воды.

Сахар добавлять не нужно, подливка должна быть кисловатой. Держим её на огне несколько минут и заливаем ею котлеты в кастрюле. Котлеты должны потомиться на малом огне ещё минут 10. К столу подают с гарниром – отварным молодым картофелем или макаронами. Можно украсить всю композицию в тарелках измельчённой зеленью. Приятного аппетита!