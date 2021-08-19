Офшор стал драйвером. Юрий Трутнев уверен в опережающем развитии Курильских островов

Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе дал обстоятельное интервью по актуальным для региона проблемам.

Мы все знаем и все совершенно уверены в том, что Курильские острова – это наша земля, это земля Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин на одном из совещаний сказал: эту землю наши предки кровью поливали. И нужен больший масштаб освоения Курильских островов. Там сегодня небольшие населенные пункты.

Хорошо работают эффективные рыбозаводы. Только их тоже мало. И я уверен, что преференциальный толчок развитию островов ощутят и российские предприниматели, и наши соседи. И в течение пяти ближайших лет, я уверен, мы почувствуем опережающую динамику развития Курильских островов.

Буквально через две недели во Владивостоке начнется Восточный экономический форум. И я надеюсь, что на нем будет много хороших новостей. Я могу только с уверенностью сказать о том, что мы готовим на форум решения, полезные не только для развития экономики, мы готовим решения, которые помогут жить на Дальнем Востоке, помогут семьям, помогут людям.

Мы хотим сделать Дальний Восток доступным как для жителей региона, так и для туристов. Сделать это при большом количестве авиакомпаний с довольно-таки стареньким флотом – каждая со своей структурой расходов, с большими сложностями в ремонте судов, в обучении персонала – невозможно. Поэтому у нас есть поручение президента создать единую Дальневосточную авиакомпанию. Эта компания создана.

Буквально неделю назад она осуществила первые рейсы и переходит на регулярное сообщение. Теперь мы можем точно рассчитать объем выпадающих доходов компании и просто оказать ей в этом размере помощь в виде льготных дешевых билетов для дальневосточников. Но этого мало. Еще надо менять парк судов. Мы планируем полную реновацию флота, на это тоже нужна финансовая поддержка из федерального бюджета.

К 2025 году мы должны перевезти в два раза больше пассажиров, чем сегодня, и увеличить количество рейсов, количество тех населенных пунктов, куда будут летать самолеты авиакомпании.

Губернатор Валерий Лимаренко, комментируя интервью Юрия Трутнева по вопросам развития Дальнего Востока, отметил, что введение на Курилах особого налогового режима даст толчок развитию Курильских островов и всей области. Придут новые инвесторы, будут созданы предприятия и рабочие места, повысится туристическая привлекательность территории.

– Как для островного региона, для нас особенно значимы вопросы транспортной доступности. Серьезным шагом в этом направлении стал запуск Дальневосточной авиакомпании, – отметил губернатор. – Она уже выполняет ряд значимых авиарейсов, в том числе из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский и Красноярск, из Охи, Ноглик и Шахтерска в Хабаровск. Что особенно важно – билеты можно приобрести по приемлемым ценам.

Очень интересная инициатива, озвученная вице-премьером, – создание на Дальнем Востоке круизной компании. В нашей области мы уже движемся в сторону развития морского туризма. И появление такой компании откроет новые возможности для знакомства с островами.

Безусловно, наша главная задача – сделать жизнь в регионе более качественной, комфортной и привлекательной. Этому способствуют федеральные программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Возможностью улучшить свои жилищные условия уже воспользовались свыше 1,5 тысячи сахалинских семей, земельные участки получили более 10 тысяч человек.

Еще одним эффективным инструментом должен стать проект «Дальневосточный квартал». Его суть – в предоставлении льгот застройщикам при условии снижения цен на жилье. Это совершенно новый для России механизм, его детали пока прорабатываются. Но, я надеюсь, мы сможем успешно применить его в регионе в ближайшее время.

По всем этим вопросам мы тесно взаимодействуем с полпредством и всегда чувствуем поддержку наших инициатив со стороны вице-премьера и его коман­ды. Уже через две недели мы встретимся на площадке Восточного экономического форума, чтобы вместе с коллегами из других регионов обсудить будущее Дальнего Востока.

P.S. Правительство России утвердило расширение границ территории опережающего развития «Курилы», сообщила 18 августа пресс-служба кабинета министров.

Это решение поможет запустить новые инвестиционные проекты. К 2026 году на северокурильских островах планируют создать туристический кластер с гостиницами, базами отдыха, фермами, пешеходными маршрутами и необходимой транспортной инфраструктурой. Это будет расположено на девяти островах – Парамушир, Онекотан, Шумшу, Атласова, Шиашкотан, Расшуа, Харимкотан, Рыпонкича и Янкича.

Кроме того, в Северо-Курильске запланировано строительство трехзвездочного отеля, который могут открыть в 2023 году. В 2023 году на Курильских островах также появятся новый рыбоперерабатывающий завод и строительная база, которая будет специализироваться на сложных строительно-монтажных работах.