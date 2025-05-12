Огнеборцы четырёх районов переселились в новые пожарные депо

Все они соответствуют современным требованиям, имеют улучшенную инфраструктуру, рассказали в областном агентстве по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности.

В селе Взморье (Долинский район) и Леонидово (Поронайский район) появились просторные арочные бескаркасные ангары для техники с административно-бытовыми корпусами вместо старых зданий.

В сёлах Рощино (Смирныховский район) и Кировское (Тымовский район) возведены депо модульного типа.

Сейчас завершается капитальный ремонт здания пожарной части в Аниве, а уже в этом месяце начнется строительство новой части в Поронайске. Оно заменит постройку, появившуюся в 1929 году.

Обновление базы огнеборцев стало возможным благодаря проекту, реализуемому областным правительством. Наряду с новыми помещениями появляется новая техника.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото предоставлено агентством по делам гражданской обороны, защиты от ЧС и пожарной безопасности Сахалинской области.