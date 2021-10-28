    Огненный вал у реки Нитуй. Потушен пожар на территории лососевого рыбоводного завода в Макаровском районе

    Пожар на рыбоводном заводе. Фото с сайта ГУ МЧС по Сахалинской области.

    По данным регионального управления противопожарной службы, тревожный сигнал поступил диспетчеру пожарной части около 20 часов 27 октября. Огонь разгулялся на частном лососевом рыбоводном заводе, что в черте села Новое, на реке Нитуй.

    К моменту прибытия пожарных открытым пламенем были объяты орудия лова и бытовые помещения. Пожарные локализовали возгорание на площади около 1200 квадратных метров примерно к 22 часам, а полностью ликвидировали его в первом часу ночи. На тушении были заняты 11 огнеборцев и 3 единицы техники. Пострадавших и погибших нет, информирует ведомство.

    В социальных сетях происшествие вызвало множество комментариев. Их авторы выдвигают разные версии случившегося, в том числе предполагают, что причиной возгорания могли стать поджог, короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем… Специалисты противопожарной службы призывают не строить догадки, а дождаться компетентного заключения органов дознания.

    Об этом же говорит и депутат районного собрания Макарова Сергей Мустяц. Он дополнил, что пожар произошел незадолго до ливня.

    Пользуясь случаем, журналист поинтересовался у народного избранника судьбой другого ЛРЗ на реке Макаровка, о котором «Советский Сахалин» сообщал прежде. Вкратце напомним, весной 2020 года на этой реке, которая является главным источником водоснабжения для макаровчан, развернулось строительство рыбоводного завода. У неравнодушной общественности возникли серьезные, острые вопросы: насколько законно такое строительство, не навредит ли оно водоснабжению районного центра, куда смотрят контролирующие органы?

    В ноябре того же года вроде уже были расставлены все точки над «i». Проверка, проведенная региональным управлением Рос­потребнадзора, показала: участок, выделенный под строительство, расположен в зоне санитарной охраны второго пояса водозабора на реке Макаровка.

    Это не допускается п. 3.2.3 СанПиН «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

    Газета сообщила также о том, что решением Макаровского городского суда договор о передаче местному предпринимателю Дмитрию Сафронову в безвозмездное пользование данного земельного участка признан ничтожным, а выданные комитетом по управлению муниципальным имуществом Макаровского городского округа разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию рыбоводного завода по выпуску молоди кеты – недействительными.

    Прошло время. Какое продолжение у этой истории?

    – Начались судебные тяжбы, – говорит Сергей Мустяца. – Не далее как 14 сентября во Владивостоке рассматривали очередную апелляцию. Рыбопромышленники, судя по всему, одерживают верх. В иске Роспотребнадзора главный акцент сделан на законности выделения земельного участка. Рыбопромышленники указывают на то, что оценивать деятельность завода можно только с момента ввода его в эксплуатацию – вредна ли она, наносит ли ущерб окружающей среде? А процесс строительства объекта, дескать, это совсем другая история… Словом, тяжбы продолжаются, а сам завод тем временем построен и вовсю работает.

    Петр НИКОЛАЕВ.

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