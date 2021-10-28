Огненный вал у реки Нитуй. Потушен пожар на территории лососевого рыбоводного завода в Макаровском районе

По данным регионального управления противопожарной службы, тревожный сигнал поступил диспетчеру пожарной части около 20 часов 27 октября. Огонь разгулялся на частном лососевом рыбоводном заводе, что в черте села Новое, на реке Нитуй.

К моменту прибытия пожарных открытым пламенем были объяты орудия лова и бытовые помещения. Пожарные локализовали возгорание на площади около 1200 квадратных метров примерно к 22 часам, а полностью ликвидировали его в первом часу ночи. На тушении были заняты 11 огнеборцев и 3 единицы техники. Пострадавших и погибших нет, информирует ведомство.

В социальных сетях происшествие вызвало множество комментариев. Их авторы выдвигают разные версии случившегося, в том числе предполагают, что причиной возгорания могли стать поджог, короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем… Специалисты противопожарной службы призывают не строить догадки, а дождаться компетентного заключения органов дознания.

Об этом же говорит и депутат районного собрания Макарова Сергей Мустяц. Он дополнил, что пожар произошел незадолго до ливня.

Пользуясь случаем, журналист поинтересовался у народного избранника судьбой другого ЛРЗ на реке Макаровка, о котором «Советский Сахалин» сообщал прежде. Вкратце напомним, весной 2020 года на этой реке, которая является главным источником водоснабжения для макаровчан, развернулось строительство рыбоводного завода. У неравнодушной общественности возникли серьезные, острые вопросы: насколько законно такое строительство, не навредит ли оно водоснабжению районного центра, куда смотрят контролирующие органы?

В ноябре того же года вроде уже были расставлены все точки над «i». Проверка, проведенная региональным управлением Рос­потребнадзора, показала: участок, выделенный под строительство, расположен в зоне санитарной охраны второго пояса водозабора на реке Макаровка.

Это не допускается п. 3.2.3 СанПиН «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Газета сообщила также о том, что решением Макаровского городского суда договор о передаче местному предпринимателю Дмитрию Сафронову в безвозмездное пользование данного земельного участка признан ничтожным, а выданные комитетом по управлению муниципальным имуществом Макаровского городского округа разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию рыбоводного завода по выпуску молоди кеты – недействительными.

Прошло время. Какое продолжение у этой истории?

– Начались судебные тяжбы, – говорит Сергей Мустяца. – Не далее как 14 сентября во Владивостоке рассматривали очередную апелляцию. Рыбопромышленники, судя по всему, одерживают верх. В иске Роспотребнадзора главный акцент сделан на законности выделения земельного участка. Рыбопромышленники указывают на то, что оценивать деятельность завода можно только с момента ввода его в эксплуатацию – вредна ли она, наносит ли ущерб окружающей среде? А процесс строительства объекта, дескать, это совсем другая история… Словом, тяжбы продолжаются, а сам завод тем временем построен и вовсю работает.

Петр НИКОЛАЕВ.