Огни ночного города виднее с высоты. «Сахалинские ночные полёты»-2025 приглашают друзей!

Спортсмены говорят: это что-то нереальное. Когда летающий лыжник отрывается от трамплина и устремляется в ночной полёт, он будто оказывается в другой реальности, где время течёт дольше обычного. Это похоже на кадры замедленной кино- или видеосъёмки. Тут важно не погружаться в сон наяву, а точно и чётко выполнить отработанные за годы тренировок элементы, благополучно приземлиться и показать максимально хороший результат.

Спортивная новелла

«Сахалинские ночные полёты» очень быстро набрали разгон и устремились к вершине Олимпа. За несколько лет из локальных соревнований с элементами шоу воспитанников спортшколы олимпийского резерва по зимним видам спорта в Южно-Сахалинске выросло нечто гораздо более масштабное – соревнования всероссийского уровня с участием прыгунов с трамплина из сборной России. Очередные суперэффектные старты назначены на середину февраля. Южно-Сахалинск готовится к прибытию олимпийцев. Организаторы уверены: всё пройдёт на самом высоком уровне.

– 15 февраля в 19 часов начнётся парад участников, пройдёт церемония открытия, а за час до церемонии открытия спорт­смены выполнят пробную серию прыжков. Это лучшее время для незабываемых фото. Это две зачётные попытки, рассчитанные на зрительское восприятие в жанре экшен, – говорит тренер отделения по прыжкам на лыжах с трамплина спортшколы, главный судья и бессменный организатор соревнований Денис Веселов.

Организаторы мероприятия ожидают не меньше 3000 зрителей. Поэтому будет организовано два входа, пункты питания и обогрева на комплексе трамплинов «Высота» (Алтайский переулок, 7). Баннеры, завлекающие шарики-фонарики не дадут посетителям промахнуться.

– Пару лет назад, когда всё только начиналось, мы рассчитывали, что придёт 200 – 300 человек, – вспоминает Денис Веселов. – Но просчитались, зрителей тогда набралось больше 1000. Нынешние соревнования уже третьи по счёту, и они с каждым разом набирают популярность.

Взлёт под любимую музыку

К сожалению, в этих соревнованиях по разным организационным причинам не смогут принять участие приглашённые спортсмены из Белоруссии и Казахстана. Зато известно, что в полном составе прилетает сборная России. И, конечно, спортсмены топового уровня: олимпийские призёры Данил Садреев и Евгений Климов.

Мужчины, женщины, юниоры и юниорки – все полноценно поборются за победу. Сформирован призовой фонд. У мужчин и женщин в зависимости от занятого призового места поощрения составят 60, 80, 100 тыс. рублей, у юниоров – 20, 30, 40 тыс. рублей в каждой возрастной группе.

Зрители увидят и выступления сахалинских звёздочек. Между прочим, в сборной команде России – Максим Колобов, Артём Мясников, Александр Баженов, Никита Лобода и Денис Гон.

Денис представлял страну на IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх в январе. Александр Баженов установил рекорд на нашем 72-метровом трамплине – достиг отметки 85 метров. Кстати, эту высоту он взял в прошлом году на «Сахалинских ночных полётах».

В организованном шоу спортивная составляющая сохраняется в приоритете. Пусть побеждают сильнейшие.

Поклонников ночных полётов лыжников ждут сюрпризы. Для зрителей всё организуют, как было на недавних Российско-Китайских играх, но с элементами новизны. Например, склон планируется «закатать» ратраком под небольшим уклоном, чтобы зрители могли наблюдать процесс во всей полноте и красоте.

Добавят впечатлений живая музыка, живой вокал. Прозвучат композиции, связанные с тематикой соревнований – прыжками с трамплина. Спортсмены будут летать с трамплина под свою любимую музыку!

Предусмотрены розыгрыши ценных призов в конкурсах и лотереях, бесплатных для участников.

Всё действо будет транслироваться по телевидению и на платформе ВКвидео, у которой заключён контракт с Всероссийской федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья.

Дерзайте, сахалинцы!

Тренер высшей категории, президент Сахалинской федерации по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Савельев:

– Соревнования «Сахалинские ночные полёты» проводят региональная и всероссийская федерации, центр спортивной подготовки, спортшкола зимних видов спорта. Призовой фонд – около 1,5 млн рублей. Мероприятие значимое и красивое. Статус всероссийских соревнований позволяет спортсменам выполнять нормы мастеров, кандидатов.

С технической стороны все требования соблюдены, аппаратура настроена, действует современная электронная обработка результатов. Все судьи к началу соревнований пройдут экипировочный контроль.

Прогнозы по результатам – дело неблагодарное. Но Сергей Савельев полагает, что у сахалинских лыжниц есть неплохие шансы блеснуть. Полина и Алина Пак, Кира Фендрикова, Диана Ермоленко – это сахалинские звёздочки, пожелаем им успеха. Сложнее ситуация у мужчин, но сахалинцам нужно стремиться хотя бы пробиться в десятку сильнейших.

Тренировочная практика в условиях реальных соревнований очень важна для юных спортсменов. Это большой стимул.

Ярослав САФОНОВ.