Огонь на севере остановили, когда он захватил площадь свыше 3 тысяч гектар

За последние сутки удалось локализовать крупный лесной пожар в Охинском районе. Заметили его в последний день прошлой недели, площадь сейчас составляет 3131 гектар, эту информацию сообщила мэр Елена Касьянова.

На всей территории района сейчас действует режим чрезвычайной ситуации.

Борьба осложнялась тем, что огонь распространился в труднодоступных местах – это 30 км от села Тунгор. Там растет в основном стланик и багульник, тушить их даже труднее, чем деревья, говорят специалисты. Тем не менее, благодаря тому, что к месту пожара стянули значительные силы, удалось ликвидировать очаги открытого горения. Сейчас огнеборцы следят за тем, чтобы пламя не появилось снова. Отдельные дымящиеся точки заливают с вертолета.

Всего на борьбе возгоранием задействовано 97 человек и 19 единиц техники. Угрозы населенным пунктам и экономике нет, но режим чрезвычайной ситуации сохраняется. Из-за него, по сообщению местной газеты «Сахалинский нефтяник», с 15 на 16 июня перенесли автобусный рейс из Охи в отдаленный Рыбновск и обратно.

Судя по погодным сервисам, в ночь с четверга на пятницу в районе прольются дожди. Наверняка природа поможет окончательно ликвидировать пожар. Но это серьезное напоминание всем – лето только начинается.

Чтобы снизить опасность подобных ЧП, администрация Охинского района с 14 июня ввела на всей его территории особый противопожарный режим. Соответственно, населению запрещается посещать леса; производить пожароопасные работы вблизи земель лесного фонда; выжигать сухую траву, а так же разжигать костры, сжигать отходы и мусор. Пожароопасный период во всей области начался еще раньше – с 15 апреля.

Сергей РЯБОВ.