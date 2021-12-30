Огородные тропиканы

Южносахалинец Владимир, огородник-любитель со стажем, как он себя называет, и его супруга Татьяна в нынешнем сезоне получили неплохой урожай субтропических «овощефруктов»!

Некоторые сахалинские дачники-огородники экспериментируют на своих участках, пробуют выращивать различные экзотические растения. Климат на островах своеобразный, недаром область относится к зоне рискованного земледелия. Поэтому год на год не приходится, часто опыты не приводят к нужным результатам. При этом есть и удачные примеры.

Знакомьтесь – армянский огурец

По сути, это гибрид огурца, тыквы и дыни. По виду напоминает кабачок. Но главная ценность созревшего плода в другом – его мякоть сильно пахнет дыней.

У армянского огурца есть и другие названия: змеевидная дыня и Тарра. Эта бахчевая культура по своему происхождению ближе к дыне. Родина культуры – Иран и Средняя Азия.

– Одна беда – вкуса нет, – делится огородник. – Мы его в прошлом году на коктейль дынно-молочный пустили. Миксером взбиваешь молоко с его мякотью, добавляешь немного сахарку, вот и весь рецепт! Ради запаха решили и в нынешнем сезоне его посадить и сняли урожай. Никаких трудностей с выращиванием нет, уход как за обычными кабачками. Главное – поливать вовремя, если на улице сухо и жарко.

Рогатая дыня

Это экзотическое растение родом из Африки. Его же называют: кивано и африканский огурец. Активно культивируют эту травянистую лиану в Центральной Америке, Новой Зеландии и Израиле. Лианы могут достигать больше трех метров в длину. Все стебли усыпаны мелкикми иголочками, а сам плод украшен многочисленными «рогами» с колючками на верхушках. В теплице ведет себя даже агрессивно, так и норовит опутать стебли растущих поблизости томатов, перцев. Так лиана отвоевывает себе место под солнцем, облепляет прозрачные стенки теплицы на большой площади. А что же на выходе?

– В пищу используем только «потрошки» этих плодов, – рассказал огородник. – В зрелом виде они приобретают желто-рыжую окраску. Если разрезать рогатую дыню на две половинки, можно будет видеть зеленую мякоть с многими мелкими семенами. Эта мякоть кисловата на вкус, если добавить в нее пару чайных ложек сахара, получается очень вкусный коктейль со смешанным ароматом и вкусом огурца, киви и банана. А еще можно использовать плоды кивано для салатов и изготовления крема для домашней кондитерки или приготовить молочный коктейль с африканским огурцом.

Мы собрали большое ведро таких плодов, по мере созревания будем их использовать по назначению!

Огурдыня, она же Мандурия

Еще одна гибридная представительница семейства тыквенных с признаками огурца и дыни. Округлые плоды этого вьющегося растения густо покрыты пушистыми волосками. Эти чуть недоспевшие плодики по вкусу напоминают огурцы, а в спелом состоянии – сладковатую душистую дыню.

– В сахалинских условиях в теплице огурдыня не успевает достичь полной зрелости, можно подождать дозревания в домашних условиях. Желательно учесть при посадке, что огурдыне потребуется немало места в теплице. Самый крупный плод в нынешнем сезоне весом чуть больше полкило, – поделился Владимир и дополнил, – все названные растения относятся к одному семейству тыквенных. Семена покупаем в интернете.

Семен РЕЧКИН.