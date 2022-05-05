Ограждение на полигоне «Известковый» восстановят до 9 мая

Восстановить ограждение и ворота с северной стороны необходимо до 9 мая, – подчеркнул Олег Попов.

По информации генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Максима Федотова, опоры ограждения объекта сломались под воздействием нескольких снежных циклонов. В течение дня специалисты проверят забор и выявят слабые места в конструкции. Параллельно с этим приступят к восстановлению.

– Разлетающиеся легкие фракции отходов по прилегающей территории легкие фракции отходов убираются ежедневно. С января трижды в день сотрудники совершают обход территории и собирают пакеты и фантики, – сообщил руководитель регоператора.

Исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Олег Попов. проинспектировал объект вместе с руководством сахалинского министерства ЖКХ, регионального оператора и депутатами областной Думы. По итогам выездного совещания, принято решение восстановить ограждение и ворота с северной стороны до 9 мая. Проанализировать штатное расписание и должностные обязанности каждого сотрудника, задействованного на объекте. Пока полигон загружен не на полную мощность, будут проработаны четкие регламенты для персонала. Это позволит эффективнее выстроить работу на «Известковом».

Как уже сообщалось, в феврале этого года на полигоне запустили мобильную сортировочную линию. Здесь из общей массы твердых коммунальных отходов отбираются пластик, стекло, металл и картон, подлежащие вторичной переработке. Мусор, непригодный для вторичного использования, отправляется на захоронение, сообщает пресс-служба регионального правительства.