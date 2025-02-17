Где притаилась рыба-огурец – сахалинская корюшка? Клёвое место

Теперь уже вполне определённо можно сказать: для жителей юга Сахалина морская рыбалка на зубаря в этом году не сложилась. Свистопляска с температурными перепадами, когда ночью морозец поддавливает и до –19°, а днём столбики термометров взлетают вплоть до 0°, не способствует смерзанию шуги, ледяного крошева в прибрежье.

Отчаянные головы, невзирая на постоянные предупреждения МЧС, ищут островки припая на побережье. Иногда это увенчивается рыбацкой удачей, но ситуация очень быстро меняется. Вот сменилось направление ветра – и природа подбрасывает сюрприз. Вдоль береговой линии протягивается непреодолимая трещина, и рыбаки оказываются отрезанными от суши. Вместе с уловами, техникой, прочими атрибутами. Тут уж не до рыбалки – спасайся кто может!

Тем не менее февраль – пора щедрая, у рыболовов-любителей есть кое-какие альтернативные варианты, о них «Советскому Сахалину» рассказывает постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

На юге лучше переключить внимание на внутренние водоёмы. В той же Тунайче ещё не поздно половить морскую малоротую корюшку, которая в марте покинет озеро и отправится в море. Здесь же прекрасно ловится озёрная форма тихоокеанской сельди. На Найбе, Сусуе, других реках отлично ловится навага. Она уже отнерестилась и теперь активно откармливается. На Найбе день на день не приходится, но случаются «набеги» корюшки-зубатки, она может попадаться вперемешку с навагой.

Северяне находятся в более выгодном положении. В Ныйском заливе в Ногликском районе зубарь традиционно крупный, отборный, до 40 см длиной. Кстати, здесь же на органические наживки можно неплохо половить камбалу. На Поронае как повезёт: море открытое, ледовых полей нет, рыба гуляет, как ей вздумается. А вообще, действует общее правило: там, где есть лёд, будет и рыба. Потому что подо льдом собирается её основной корм – планктон, различные мелкие ракообразные.

Ближе к весне во внутренних водоёмах изменится гидрологический режим, вода потеплеет, будет поступать много талой воды, и это послужит сигналом для рыбы – начнётся миграция. Южная мальма и кунджа отправятся в низовья рек. В таких реках, как Таранай, Ай, Лозовая, Мануй вниз по течению скатится ручьевая мальма, в двух последних случаях компанию ей составит голец. В крупных реках Тымь и Поронай и в реках северо-западной части Сахалина активизируются щука, чебак, краснопёрка и кунджа, а в верхнем течении Сергеевки, Южной и Северной Хандасы – ручьевая мальма.

Семён РЕЧКИН.

Эксклюзивный кулинарный рецепт от Виталия Никитина

Вяленый сахалинский зубарь

Корюшка во всех видах хороша – и жареная, и в ароматной ухе. Но особенно ценится вяленая. Её приготовление – целое искусство! Здесь всё дело в нюансах. Некоторые домашние рыбообработчики солят только что выловленную корюшку, причём на весь процесс отводят 2 часа. Это неверно, можно получить проблемы. Ведь в любой рыбе, и корюшка не исключение, могут находиться паразиты. Солить свежую рыбку нужно не менее 12 часов. Лучше взять за правило сначала подвергать рыбу промораживанию.

После оттаивания можно смело приступать к засолке. Для этого отбирают корюшку длиной 20 – 30 см. Рыбу укладывают слоями в подходящую емкость, пересыпая крупной солью. На финише кладут сверху гнёт и держат в таком состоянии 1 час. За это время из рыбы выделится влага, образуется солевой раствор – тузлук.

Перед тем как подвесить зубатку для вяления, нужно окунуть каждую в холодную воду, лучше со льдом. Тогда на тушках не образуется белёсых потёков, чешуя заблестит, мышцы сожмутся и рыбка будет упругой. Идеальное место для сушки – балкон, где можно приоткрыть окно или форточку, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Рыбу нужно подвешивать за хвост. Сушат её не до «дубового» состояния, корюшка должна сохранить упругость. Хранить вяленую рыбу лучше в морозилке, предварительно упаковав в пакет.