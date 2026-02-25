Огурцы подорожали, а меховые изделия подешевели

ИНФЛЯЦИЯ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 2026 ГОДА

Цены в Сахалинской области в январе 2026 года, по данным Росстата, выросли на 1,41% по отношению к декабрю 2025 года. Годовая инфляция в регионе ускорилась и составила 7,65%. Это выше, чем в целом по стране (6,00%).

В январе больше всего подорожали услуги, меньше — продукты питания и непродовольственные товары.

Накопленным итогом за 12 месяцев сильнее всего увеличились цены на продовольствие. Меньше прибавили в цене услуги, а непродовольственные товары за год подорожали слабее всего.

С исключением сезонности рост цен в январе замедлился, в том числе из-за особенностей ценовой политики поставщиков некоторых услуг. В частности, санатории повышали цены в январе и декабре 2025 года, тогда как в январе 2026 года они не менялись.

По данным Росстата, после длительного снижения годовая инфляция в России в январе 2026 года ожидаемо повысилась. Однако это не разворот тренда, а результат влияния разовых факторов. После их исчерпания инфляция вновь замедлится. По прогнозу Банка России, в 2026 году она снизится до 4,5 – 5,5%, а в 2027 году и в дальнейшем будет находиться на цели вблизи 4%.

ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ВЫРОСЛИ

Выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия. У производителей увеличились затраты на сырье и его доставку в регион, а также на обслуживание оборудования и оплату труда. За последние 12 месяцев цены на хлеб и хлебобулочные изделия выросли на 16,66%.

Подорожали яйца. С апреля по сентябрь 2025 года цены на них существенно снижались в связи с наращиванием выпуска на Сахалине. При этом затраты регионального производителя на производство и реализацию продукции продолжали расти, поэтому с октября он начал перекладывать возросшие издержки в цены, чтобы производство не стало убыточным. При этом яйца в регионе в январе стоили на 5,42% дешевле, чем год назад.

Увеличились цены на овощи и фрукты, больше всего подорожали огурцы. Зимой производство овощей закрытого грунта становится дороже из-за более высоких затрат на отопление и дополнительное освещение растений. Издержки на ЖКУ, обслуживание оборудования и теплиц также растут. За 12 месяцев накопленным итогом огурцы в Сахалинской области подорожали на 13,48%, а овощи и фрукты в целом — на 7,20%.

В ЯНВАРЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ

Выросли цены на моющие средства, косметику и парфюмерию. Это связано с ростом издержек производителей и ретейлеров на выпуск и реализацию продукции, в том числе из-за удорожания логистических услуг, ЖКУ и обслуживания оборудования. За 12 месяцев накопленным итогом моющие и чистящие средства подорожали на 6,12%, парфюмерия и косметика — на 9,07%.

Подорожала мебель. Ретейлеры переносили в цены рост издержек на доставку товаров в регион, аренду помещений и обслуживание оборудования, а также повышение НДС.

Накопленным итогом за 12 месяцев мебель подорожала на 3,06%.

Подешевели меховые изделия. Одна из причин — укрепление рубля. Кроме того, пик спроса на меховые изделия приходится на осень — начало зимы, а после новогодних праздников спрос на них традиционно падает. Местные продавцы предлагали скидки на одежду из меха, чтобы распродать сезонные коллекции. За последние 12 месяцев меховые изделия в регионе несколько раз дешевели, и в итоге в январе 2026 года они стоили на 5,76% меньше, чем год назад.

В ЯНВАРЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВЫРОСЛИ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМ МЕСЯЦЕ

Выросли цены на услуги организаций культуры. В этой группе выросли цены на билеты в кинотеатры. В условиях высокого спроса, в том числе в период январских каникул, кинотеатры переносили в стоимость билетов возросшие издержки на прокат фильмов, обслуживание оборудования и содержание помещений. За последний год в регионе билеты в кинотеатры стали дороже на 22,00%, услуги организаций культуры в целом — на 20,76%.

Подорожали жилищно-коммунальные услуги, в том числе из-за повышения размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 января 2026 года. По итогам 12 месяцев цены на эти услуги увеличились на 14,47%.

Выросли цены на услуги пассажирского транспорта. Основная причина — повышение цен на воздушные перевозки из-за роста затрат на обслуживание авиапарка, которые перевозчик смог переложить в цены в связи с высоким спросом. Островное положение Сахалинской области не позволяет ее жителям путешествовать в другие регионы наземным транспортом, и услуги авиаперевозок всегда востребованы. По итогам 12 месяцев цены на услуги пассажирского транспорта увеличились на 9,82%.

ЦЕНЫ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ СЛАБЕЕ, ЧЕМ В ЦЕЛОМ ПО СТРАНЕ, ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ОСТАЛАСЬ ВЫШЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ

В январе цены в Сахалинской области выросли меньше, чем в целом по России. В регионе слабее, чем в среднем по стране, подорожали услуги общественного питания.

Несмотря на рост турпотока, активность в отрасли оказалась несколько ниже ожидаемой, в том числе потому, что посетители предпочитали бюджетные блюда. В результате компании переносили в цены рост своих затрат менее активно, чем в среднем по стране.

В области по сравнению с другими российскими регионами сильнее подешевели меховые изделия. Местные продавцы предлагали скидки на одежду из меха, чтобы распродать коллекции текущего сезона в связи с постепенным снижением спроса после его пика осенью и в начале зимы.

В то же время в Сахалинской области хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене более значительно, чем в целом по России. Основная причина — рост затрат производителей на доставку сырья в регион морским транспортом.

Годовая инфляция в регионе ускорилась и осталась выше, чем в целом по стране.

За 12 месяцев в Сахалинской области цены на продовольственные товары и услуги выросли сильнее, чем в целом по стране. При этом меньше, чем в среднем по России, подорожали непродовольственные товары.

ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ

Годовая инфляция, по данным Росстата, увеличилась до 6,00% в январе 2026 года после 5,59% в декабре 2025 года.

Рост цен в январе усилился преимущественно из-за разовых факторов: повышения НДС, акцизов, регулируемых тарифов и сборов. Кроме того, после очень слабого удорожания в ноябре — декабре заметно подорожали товары с часто меняющимися ценами, прежде всего овощи, фрукты и яйца.

Разовые факторы затронули все сегменты потребительской корзины. Помимо продуктов питания, рост цен усилился и в непродовольственных товарах, в основном в подакцизных категориях. В услугах ускорение наблюдалось прежде всего в регулируемом сегменте: жилищные и коммунальные услуги, проезд в городском транспорте, услуги связи и организаций культуры.

Текущие показатели устойчивой инфляции возросли, но здесь сложно отделить влияние динамики спроса от влияния повышения НДС. Тем не менее, по оценкам Банка России, в устойчивой динамике цен в январе не было разворота по сравнению с последними месяцами 2025 года. После исчерпания разовых факторов рост цен вновь замедлится.

Чтобы годовая инфляция возобновила устойчивое снижение, общий спрос в экономике должен расти сдержаннее. Банк России обеспечит это своей политикой. По прогнозу Банка России, инфляция в 2026 году опустится до 4,5 – 5,5%, в 2027 году достигнет 4% и стабилизируется на цели в дальнейшем.

Источники: Росстат, расчеты Банка России. Материалы отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного Главного управления Банка России.

СПРАВКА

Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой. Показатель очищен от влияния сезонных факторов, например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4%, летнего спроса на турпоездки.