Ох уж эти смайлики. Так ли они нужны современному обществу?

Сейчас мы уже не представляем соцсети без смайликов и эмодзи. Это, кстати, не разные названия для одной и той же вещи. Смайлики – графические и составлены из знаков препинания и букв. Эмодзи как раз те самые разноцветные картинки.

Немного теории (правда, немного).

Смайлики и эмодзи похожи на наскальные рисунки и древние египетские письмена. Однако раньше изображения заменяли людям слова. Сейчас картинки, наоборот, добавляют словам интонацию.

Первые наборы эмодзи появились в Японии в 1998 – 1999 годах. Их автор – Сигэтака Курита. В западном мире они начали набирать популярность, после того как Apple добавила в свою операционную систему iOS эмодзи-клавиатуру.

Комбинация символов :-) означает улыбающееся лицо. Это эмотикон-пиктограмма, изображающая эмоцию, созданная из разных типографских знаков. Пользователей ограничивает только их воображение и существующий набор знаков. Комбинации знаков могут быть как очень простыми, так и сложными и декоративными, как, например, японские каомодзи (с японского kao – «лицо», а moji – «знак, иероглиф»).

Создатель первых эмотиконов Скотт Фалман считает, что один из главных плюсов этих графических символов заключается в том, что они позволяют экономить место. Но сейчас их чаще всего используют для создания правильной интонации сообщения.

Что думает о смайликах и эмодзи смм-специалист, создательница маркетингового агентства Twiple Владислава Павлова.

– Два года назад я изучала, корректно ли использовать смайлики в общении с заказчиками, и нашла исследование, которое показало, что из 600 опрошенных человек достаточно большой процент тех, кто относится к смайликам положительно.

47% – скорее положительно, 33% – скорее отрицательно, 11% – точно положительно, 9% – точно отрицательно. Интересный факт, что в этом эксперименте молодежь оказалась менее терпимой к эмодзи в переписке, чем более старшее поколение. Для молодого поколения смайлики – это сокращение дистанции, которое вызывает недоверие к компании. В то время, как старшее поколение просто игнорирует смайлы, так как не знает их предназначение.

Поэтому для себя я решила, что ориентируюсь на человека. Как он общается, ставит ли он смайлы. Если для него это допустимо – отлично. Я не перебарщиваю. Использую смайлы только там, где очень хочется выразить свою эмоцию. Не заменяю слова на смайлы в переписке с клиентами. Это не допустимо для меня. Использую эмозди только в конце предложения, чтобы не нарушать восприятие текста. Если чувствую некое напряжение в общении, использую смайлик «улыбку», чтобы разрядить обстановку. И еще пользуюсь эмодзи, когда хочу структурировать текст, чтобы его легче было читать.

В постах, я считаю, использовать смайлики можно, но тоже в меру. Я ставлю везде, но по чуть-чуть. Для настроения.

Мнение доцента кафедры русского языка и литературы СахГУ, кандидата филологических наук Анны Добрычевой.

– Эмодзи в письменном общении чаще всего употребляют для передачи эмоций, поэтому можно сказать, что они выступают эквивалентами невербальных средств устной речи (мимика, жесты). Я не считаю, что эмодзи «упрощают» язык. Они используются только в неформальном общении в мессенджерах и соцсетях. Разговорная письменная речь не располагает таким выбором невербальных средств, как устная, и здесь «на помощь» приходят эмодзи. Кроме того, употребление эмодзи сокращает время набора сообщений и позволяет быть собеседникам «на одной волне», что важно при дистанционном общении.

Сфера употребления эмодзи – это разговорная письменная речь, которая в силу обстоятельств сейчас получила большое распространение (это общение в мессенджерах и соцсетях). В непринужденном общении важна эмоциональность, а ее отсутствие может привести к недопониманию, поэтому использование эмодзи там вполне оправдано.

На кафедре русского языка и литературы СахГУ мы изу­чаем современный русский язык. И пришли к выводу, что использование невербальных письменных средств (эмодзи, знаков препинания и др.) стало характерной особенностью гибридной устно-письменной речи.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

Улыбка художника

С точки зрения рисовальщика смайлики представляют из себя перспективные объекты для создания графических образов.

В моей практике была небольшая выставка рисунков тушью, рассчитанная на детское восприятие. Она называлась «Препинашки». Главные герои – знаки препинания, изображенные с использованием смайликов. С ними происходят различные приключения. Например, знак многоточие представлен тремя такими эмоциональными колобками, преодолевающими ступеньки лестницы. У каждого – своя эмоция и мимика.

В результате получились иллюстрации с «анимированными» персонажами. Судя по реакции юных посетителей той выставки, задумка удалась, знаки препинания, их названия и функции в языке прочнее закрепились в памяти. На мой взгляд, такой креативный подход вполне оправдан. В развитие этого направления вполне можно создавать содержательные и развивающие «мультики» на разные темы.

Ярослав САФОНОВ, журналист и любитель рисования.

Двойственная сущность круглой рожицы

В 1997 году на студенческой конференции филфака ЮСГПИ я выступал с докладом: «Признаки знака препинания и междометия у эмотикона». Эмотиконами в те годы звали первые смайлики. Интернет тогда еще не был так распространен, Одноклассников и What’s App не было. Основная переписка между пользователями велась в первых чатах, «аське» (мессенджере ICQ) и загадочной сети FIDO. На материале этих источников я и построил выступление.

Переписка в FIDO шла в текстовом виде. Пользователи этой закрытой сети были в основном людьми, имеющими постоянный доступ к компьютерам или телефонной связи. Этим инженерам нечеловеческих душ чувство юмора было не чуждо — вспомните хотя бы успехи «технарей» в КВН. Потому письма друг другу «фидошников» изобиловали эмотиконами, которые они задорно сооружали из знаков компьютерной клавиатуры.

Во-первых, эмотикон-смайлик передает настроение или даже нецензурный возглас участника беседы. Круглая рожица заменяет фразы: «хорошо», «плохо», «какая гадость», «влюблен», «хорошо выглядишь», «иди отсюда» и «тогда лие». И поэтому смайлик может быть отнесен к междометиям (ах! эх! эй! брр!). Но с другой стороны, он, как и восклицательный знак, может добавить эмоциональную окраску предложению: привет :), пока :(

Так что явление в языке есть, нужно изучать, обсуждать, строить гипотезы, спорить… и так далее.

Студентов-слушателей я не стеснялся, зато панически боялся вопросов преподавателей. К моей радости, вопрос к докладу был единственный. Русовед, преподаватель Наталья Николаевна Руденко удивленно поинтересовалась:

— А вы сами как считаете: междометие это или знак препинания?!

Я ответил уклончиво: мол, я только исследовал новое явление и определил двойственность природы смайлика. А уж отнести его к частям речи или вспомогательным элементам письма — не мои полномочия даже на уровне гипотезы.

Лингвиста из меня не вышло, но гордость осознания своего первенства в теме жива до сих пор. Ведь смайлики и сегодня живее всех живых, сохранили свою текстовую основу и выросли в отдельные графические значки — «эмодзи». А вот хороших научных работ до сих пор немного. А жаль, товарищи ученые, нужно реагировать на запросы времени!

Петр ГРАДСКИЙ.

Колобки препинания

Живая мысль капитулирует перед натиском компьютерной картинки. Мир эмоций сжимается до размеров булавочной головки. Чувства упрощаются, слова обесцениваются. Бал человеческих взаимоотношений все чаще правят компьютерные колобки.

Казалось бы, что в этом такого? Ну, колобок, ну, мордашка… Экономит время, упрощает общение. Позволяет смысловую конкретику переводить на уровень размытых полутонов. Поставил смайлик с раскрытым ртом — сразу всем ясно: удивлен дальше некуда. Воткнул в текст колобка с кривой улыбочкой — любому понятно: от такого смайлика добра не жди…

Интересно, что в соцсетях таких кривых смайликов не так уж и много. Широким спросом они не пользуются. Зато оскорбительных текстов на иных форумах хоть лопатой выгребай. Похоже, в массовом сознании добрые чувства и нежные слова просто-напросто трансформировались в колобки, и нынче их на свет божий никаким каналом «Культура» не вытащить. Зато озлобленность и недовольство по-прежнему обходятся без картинок.

Парадокс? Или все-таки та самая социальная проблема, о которой ценители компьютерных колобков предпочитают вслух не говорить?

Чем проще взаимоотношения, тем доступней взаимопонимание. Веками отработанная система прямых указаний, принятая, например, во всех армиях мира, обеспечивает выполнение задачи. Похоже, нечто подобное нам предлагают компьютерные колобки. Сегодня они пытаются передавать наши чувства и настроения. Примитивно и в общих чертах, но пытаются. А завтра, того и гляди, появится в сетях новая генерация смайликов, передающих уже не эмоции, а прямые указания к действию.

Но это завтра. А сегодня нас к этому колобки усиленно готовят. Стараются изъять из повседневного общения основу вековой культуры — наш великий и могучий русский язык. Сводит всю глубину чувств к тоненькой ниточке у колобка на лбу. А стилистику — к простому умению не спутать у смайлика рот до ушей с бровью «домиком».

Стоит ли удивляться, что падает уровень грамотности? Что на смену словам-образам приходят слова-клише? И что миропонимание спускается с вербальных высот на уровень исключительно визуальный — выраженный в примитивной картинке?

Вы можете представить себе Пушкина, украсившего свое бессмертное «Я помню чудное мгновенье…» каким-нибудь простеньким смайликом? Гоголя, уснастившего рукопись «Ревизора» толпой катающихся от смеха колобков? Или Шекспира, проиллюстрировавшего «Быть или не быть?» поджатой губой и носом на бок?

Вот и множатся колобки. Расселяются по соцсетям. Захватывают все новые и новые электронные территории. Упрощают общение, экономят время. Маскируют истинное чувство и глубинный смысл. Выглядывают из текстов, записей, комментариев, постов — и смеются над нами, смеются…

Игорь КАЛИНИН.