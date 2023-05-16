Оха: мостики к памяти

Одна из достопримечательностей Охи – смотровая площадка возле старого паровоза, работавшего здесь, страшно сказать, еще с прошлого тысячелетия. Этот локомотив марки ТП-4-524 – свидетель развития нефтяной и газовой промышленности на севере Сахалина.

Он помнит те времена, когда существовала узкоколейная железная дорога Оха – Ноглики. Изготовили его в финском городе Тампере в 1952 году, на север Сахалина доставили в 1955 году, и он был одним из первых, начавших работать на линии между двумя северными райцентрами.

Паровозу присвоен статус памятника трудовой славы, и теперь он установлен возле въезда в Оху. Только территория вокруг него не обустроена. Можно сказать, не соответствует тому уровню почета, которого достоин паровоз. Ведь с него начиналось становление железнодорожного сообщения на севере Сахалина. Без этого было бы трудно развивать добычу углеводородов, осваивать новые месторождения.

– Охинцы предложили привести в порядок окружающее пространство на площади примерно 80 кв. м, потому что здесь находится памятник, которым жители очень дорожат. Идею выставили на голосование, которое началось на сайте проекта «Жилье и городская среда» 65.gorodsreda.ru, – рассказала куратор этого проекта Елена Гринченко, консультант отдела архитектуры и градостроительства охинской администрации.

Предварительно разработаны эскизы, они позволяют визуализировать замысел северян. К месту, где установлен паровоз (здесь когда-то располагалась железнодорожная станция), будут вести приподнятые на сваях над болотистой местностью дорожки. На самой смотровой площадке решено установить современное освещение, разбить газоны, высадить кустарники и деревья, словом, провести озеленение по всем правилам, пояснила Елена Гринченко. Для максимального удобства посетителей распланированы разбивка пешеходных дорожек и тропинок, установка скамеек, урн, обустройство ограждений в виде арт-объектов. Авторы идеи не забыли также о парковочной площадке – ведь до жилых кварталов неблизко.

Можно с уверенностью сказать: создание такой комфортной среды вокруг исторического объекта придаст Охе дополнительный шарм. Благоустройство повысит и привлекательность паровозной площадки, тем более что и сейчас туда ездят фотографироваться. Селфи со старинным паровозом украшает не одну тысячу страниц в соцсетях.

В не меньшей степени украсит облик райцентра другой объект, предложенный на голосование в рамках того же проекта, – южная часть сквера, примыкающая к Дому культуры и площади нефтяников. Это самый центр Охи.

– Там задумано проложить тротуары, сделать капитальный ремонт цветочной клумбы, подлатать ограждения, привести в порядок освещение, – поделилась планами Елена Гринченко. – Для удобства горожан появятся скамеечки. Чуть раньше был проведен ремонт других частей сквера. Все те архитектурные решения и цветовые гаммы, которые использовали там, применят и в оставшейся части. Таким образом, место в самом центре Охи, где люди любят проводить свое свободное время, где проходят массовые мероприятия, ставят новогоднюю елку, обретет законченный вид и будет радовать как местных жителей, так и приезжих. Остается сделать выбор.

Кстати, в прошлом году в рамках «Жилья и городской среды» охинцы отдали большинство голосов идее благоустройства обелиска, установленного в далеком 1985 году в честь 40-летия освобождения нашей области от японских милитаристов. Он расположен в центральной части, в городском парке. В нынешнем году начинается реализация проекта. Как рассказал начальник отдела архитектуры охинской администрации Вадим Дурнов, запланированы реставрация металлических памятных плит с фамилиями ветеранов Великой Отечественной войны, покраска внешних частей обелиска. Старую брусчатку заменит керамогранитная плитка, на прилегающей территории примерно в 100 кв. м появятся зеленые насаждения, скамейки и урны.

Эдуард САМОЙЛОВ.