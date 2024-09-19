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Охинцы очистили берега семи водоёмов района

Фото: https://sakh-neftyanik.ru/

В уборке участвовали 200 человек. Они собрали и вывезли на полигон ТБО «Альтаир» 22 куб. м мусора. Таковы итоги участия жителей Охинского района во всероссийской акции по очистке берегов водных объектов «Вода России» (входит в нацпроект «Экология»).

Дружной командой волонтёры убирали берега озёр Медвежье, Пионерское, Маяк, Светлое, залива Помрь, Первой бухты и реки Лагуринка.

К акции присоединились сотрудники учреждений и предприятий.

О традиционной уборке мусора на пляже села Стародубское отчитался также Долинский район. Воспользовавшись акцией «Вода России», местные активисты движения «Первые» и районные серебряные волонтёры убрали с приливной линии и дюн бытовой мусор, накопившийся за лето.

Организаторы благодарят каждого, кто помог сделать берега Сахалина чуточку чище. И призывают всех отдыхающих не мусорить на природе.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

 

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