Охинская дорога стала экспериментальной площадкой для дорожников

В самом северном районе Сахалина впервые опробуют технологию литого асфальта. Это поможет провести ямочный ремонт уже сейчас.

Для апробации технологии выбрали подъездную дорогу к местному аэропорту протяженностью около 700 метров. Работы на участке будут вестись с 20 по 23 апреля, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Заранее в Оху направили рециклер – установку для изготовления литого асфальта на базе «КамАЗа».

К ямочному ремонту на островном севере приступают значительно позже, чем в южных районах, – ближе к началу лета, когда там устанавливается оптимальный температурный режим. Литой асфальт позволяет избежать такой задержки – преимущества этой технологии как раз в том, что она позволяет укладывать новое покрытие при температуре до минус 10 градусов. Вдобавок оно способно выдерживать сильные динамические нагрузки, срок службы может доходить до 30 лет.

– Если литой асфальт после укладки хорошо здесь «приживётся», будем распространять этот опыт и на другие муниципалитеты, в том числе на Курилах, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.

Он сообщил, что к 18 апреля все муниципалитеты завершили весеннее обследование дорог. К устранению дефектов на улично-дорожной сети уже приступили в Южно-Сахалинске, Холмске и Корсакове.

В южных районах Сахалина ямочный ремонт необходимо закончить до 1 июня, в остальных муниципалитетах – к 1 июля.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.