Охинский дебют – в городе начнут прощаться с зимой вместе с другими районами. Проводы зимы там впервые состоятся в конце февраля

Для северян это разрыв шаблона – по давней традиции провожали самое холодное время года в Охе в апреле, когда отступали холода и начинал таять снег.

Однако население склонялось к мысли, что провожать зиму надо все таки по календарю, а не по погоде. С такими просьбами охинцы часто обращались в местную администрацию. Поэтому власти решили сдвинуть привычный график.

Теперь всех жителей ждут на традиционное прощание с зимой в конце нынешней недели. Гуляние под зазывным названием «Собирайся, народ, к нам масленица идет!» пройдут в центре города, возле районного дворца культуры. Организаторы обещают, что скучно не будет. А обширная программа с выступлениями творческих коллективов, торговой ярмаркой и сожжением чучела подарят подлинно весеннее настроение даже несмотря на холода.

Сергей Рябов.