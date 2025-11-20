Охинский район на неделю погрузился в нивхскую культуру

Неделя нивхской культуры и краеведения «Удивительный мир нивхов» стартовала в школе-интернате села Некрасовка Охинского района.

Насыщенная программа мероприятий включает множество увлекательных мастер-классов, уроков и выставок, сообщили в районной администрации.

Традиционные игрища нивхов помогут погрузиться в атмосферу северных обычаев и обрядов. Организаторы подготовили много интересных сведений о старинных праздниках и церемониях. Все желающие могут также принять участие в спортивных играх, которые не только развлекут, но и сплотят команды.

В течение всей недели проходят познавательные программы о языке – неотъемлемой части культурной идентичности этого народа. Хорошим дополнением к импровизированному фестивалю стали представленные в большом количестве блюда нивхской кухни – они дают ещё одну возможность познать и понять уклад жизни и традиции людей, издавна населяющих Сахалин.