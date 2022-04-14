В Холмском районе ищут трех человек, пропавших во время шторма

Как удалось выяснить «Советскому Сахалину», 11 апреля в штормовую погоду в черте села Калинино Холмского района, что в 22 километрах к югу от районного центра, в море вышла лодка с четырьмя мужчинами на борту. Через какое-то время плавсредство перевернулось, спастись удалось лишь одному человеку. Он подал сигнал SOS. Через некоторое время суденышко заметили люди, находящиеся на борту полупогружной плавучей буровой установки «Полярная звезда».

Спасшийся мужчина сообщил сотрудникам сахалинского следственного отдела на транспорте свою версию произошедшего. По его словам, компания намеревалась половить осьминогов. Но в какой-то момент мотор у лодки заглох и волнами ее перевернуло…

Версию насчет лова осьминогов ученые-эксперты из СахНИРО не отвергают. В прибрежных водах юго-западного побережья действительно водятся осьминоги. Сейчас они держатся подальше от берега, на глубинах 5-10 метров. Местные жители добывают их, используя специальные ловушки японского производства. В давние времена использовали кувшины. Для осьминога кувшин – идеальное место для убежища, он залезает в него, и таким образом попадает в ловушку. Если такая ловля не ведется в промышленных масштабах, она не считается браконьерством.

У сотрудников регионального пограничного управления ФСБ РФ свое видение ситуации. Вышедшие в море на лодке являются нарушителями уже по одному признаку – навигационный сезон для маломерных плавсредств открывается 15 апреля, на момент ЧП он еще открыт не был. Кроме того, лодочники обязаны уведомлять пограничников о своих выходах в море, что важно в том числе и по соображениям безопасности. Этого сделано не было.

И это еще не все. У пограничного ведомства есть основания полагать, что мужчины отправились в море отнюдь не за осьминогом, а в поисках крабов. Обычно для крабовых браконьеров штормовая погода не помеха, а даже наоборот, так легче оставаться незамеченными. Впрочем, окончательные точки над «i» расставит следствие.

Сахалинским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.

Владимир СЛАВИН.