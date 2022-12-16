«Охотское море, Татарский пролив…»

Композиция, о которой пойдет речь, завоевала гран-при на конкурсе «Песня Сахалину». Традиционное творческое соревнование проводил областной центр народного творчества по случаю 75-летия образования островного региона в его современных границах.

Столь высокая оценка жюри не могла не порадовать авторов конкурсной работы: южносахалинок Светлану Цокур, написавшую текст, и Ирину Иконникову, сочинившую музыку, а также аранжировщика песни «Сахалин» Олега Иванова из г. Кропоткина Краснодарского края.

Как оказалось, первый вариант текста Светлана написала лет десять назад специально для представления одной из школьных команд на экологическом фестивале «Зеленый калейдоскоп». Но тогда песне не суждено было прозвучать. Случилось это лишь в 2019 году. Вот как об этом рассказывает Светлана:

– Я была участницей любительского вокального ансамбля «Сюжеты». Наш коллектив часто выступал на площадках Южно-Сахалинска и области. В одном из благотворительных концертов принимала участие не знакомая нам преподаватель вокала, певица Ирина Иконникова. Ее выступление нам очень понравилось.

На тот момент у нашего ансамбля не было художественного руководителя (мы своими силами готовили композиции). Предложили Ирине возглавить наш коллектив. Немного подумав, она согласилась. Так началось сотрудничество.

Оказалось, Иконникова пишет музыку и песни. Однажды Светлана показала ей стихотворение «Сахалин», то самое, написанное для команды юных экологов и так и не прозвучавшее на фестивале «Зеленый калейдоскоп». И у Ирины родился музыкальный образ веселой детской песни. Чтобы слова были в гармонии с мелодией, текст немного изменили. В итоге получилась композиция и для детского, и для взрослого репертуара.

Первой ее исполнительницей стала 14-летняя ученица южно-сахалинского лицея № 1 Кристина Дворникова. Талантливая девочка, обладательница красивого чистого голоса уже четыре года занимается вокалом с педагогом Ириной Иконниковой.

Ирина родом из Тымовского, где прожила 30 лет. Три года назад переехала на юг острова. Сейчас работает хормейстером в областном центре народного творчества и индивидуально преподает вокал в своей частной студии.

– Сначала на новом месте мне очень не хватало новых творческих людей, – рассказала Ирина. – Но случилось так, что то ли они меня нашли, то ли я их. Услышала, как хорошо поют ребята из ансамбля «Сюжеты», и согласилась с ними сотрудничать. Теперь мы единомышленники и дружная творческая семья. Со Светланой Цокур (о ней и ее песне «Наш Южный» мы рассказали в предыдущем выпуске проекта «Воспетые острова». – Л. С.) постоянно придумываем что-то новенькое. У нее есть готовые тексты для музыкальных композиций, и она любит озадачивать меня. Вместе написали уже несколько песен.

– Для моей души работа в соавторстве – праздник, – признается Светлана Цокур. – Это всегда поиск и неожиданные находки в звучании, в гармонии слова и музыки. Рада, что сотрудничество с Ириной Иконниковой продолжается. А у нее, в свою очередь, есть семилетние творческие контакты со звукорежиссером и аранжировщиком Олегом Ивановым. У этого талантливого человека, по словам Ирины, огромный опыт работы со звездами эстрады. Он озвучивает большие мероприятия на площадях. С не меньшей ответственностью музыкант относится и к просьбам сахалинцев аранжировать ту или иную песню.

Сегодня у читателей газеты есть возможность оценить эту коллективную работу.

Людмила Степанец.

В 2022 году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм, Одноклассниках, ЯRUS.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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